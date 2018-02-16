5 зимних процедур для кожи, которые действительно работают

Не успели мы оглянуться, как и зима уже почти прошла, но морозы пока не заканчиваются. Зима принесла с собой не только заснеженные пейзажи и праздничное настроение, но и очередные испытания для вашей кожи. Мы раскроем вам несколько секретов того, как сохранить ее бархатистость и мягкость даже в такое холодное время года.

Нормализуйте «погоду в доме»

Используете увлажняющий крем перед сном, а на утро обнаруживаете, что кожа по-прежнему сухая и жесткая? Виной тому отопление в квартире. Да, как бы необычно это ни звучало, но ваша кожа с трудом выдерживает пересушенный воздух, подогреваемый квартирными батареями. И увлажняющий крем здесь не в силах помочь, ведь он притягивает влагу извне, но в пересушенном квартирном воздухе взять ее просто неоткуда. Вот ему и приходится расходовать запасы воды из глубоких слоев дермы, пересушивая твою кожу. Решение — приобретите увлажнитель воздуха, который легко нормализует «погоду в доме» и подарит коже естественное увлажнение.

Делайте «влажный» макиях

Ледяной ветер и мокрый снег травмируют вашу кожу, делая ее сухой и безжизненной. Если не хотите получить обветренное лицо, советуем на время холодов отказаться от «сухой» косметики, так как она пересушивает кожу зимой. Лучше используйте жирные румяна, гелевую подводку и кремообразные тени для век — такой макияж придаст эффект увлажненности и ухоженности лицу. И ни в коем случае не наносите увлажняющий крем перед выходом из дома! Влага, содержащаяся в креме, замерзнув на холодном воздухе, становится «колючей» и портит вашу нежную кожу.

Угощайте кожу кислородными коктейлями

Если обычные увлажняющие маски уже не работают, то позвольте своей коже продегустировать кислородный коктейль, который способен насытить ее кислородом за считанные секунды. Чтобы его приготовить, возьмите по 2 ст. л. свежих листьев перечной мяты, ромашки и 0,5 стакана молока. Вскипятите молоко и залейте им свои чудо-травы. Затем накройте смесь и дайте настояться. Как только смесь остынет, просто процедите ее через марлю. Осталось только нанести получившийся коктейль на кожу с помощью ватного диска и оставить на полчаса. Через 30 минут вы сможете насладиться результатом — свежим и увлажненным лицом, буквально сияющим красотой и здоровьем.

Покупайте соответствующий уход

В зимний период лучше отдавать предпочтение не увлажняющим, а питательным кремам, в рецептуре которых есть активные компоненты, масла, витамины и минералы. Они подарят коже гладкость и здоровое сияние. Но имейте в виду, если вы обладательница жирной или комбинированной кожи, то крема с таким насыщенным составом могут спровоцировать высыпания. В таком случае вам подойдут более легкие текстуры с ненасыщенными жирными кислотами. Хорошим дополнением к зимнему уходу станет гиалуроновая кислота. Она не только увлажняет, но и покрывает кожу защитной пленкой, не позволяя воде испаряться: можно спокойно выходить на продолжительные прогулки, не боясь колких морозов и ветра!

Почувствуйте себя Клеопатрой в молочной ванне

Побалуйте себя и свою кожу, приняв расслабляющую ванну с цельным молоком. Этот древний рецепт известен еще со времен египетской царицы Клеопатры. Молоко содержит молочную кислоту, которая нежно отшелушивает кожу, делая ее гладкой и мягкой. Ну, а если хотите, чтобы вашей бархатной коже позавидовала сама царица Египта, используйте перед ванной домашний сливочный скраб для тела: 300 г растертой морской соли смешайте с половиной чашки густых сливок. Уже после первой процедуры вы заметите, насколько более нежной и шелковистой стала ваша кожа. Теперь проводить зимние вечера в ванне будет не только приятно для души, но и полезно для тела!