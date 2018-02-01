5 звездных косметических линеек, которые всех разочаровали

Бьютиголики — народ капризный: здесь им слишком жирно, там недостаточно ярко. Спрятать косяки от их натренированных глаз иной раз не удается даже мировым знаменитостям.

Набор кистей для макияжа от Кайли Дженнер

Из-за косметики младшей сестры Ким Кардашьян дерутся в очередях аж с 2015-го. Понятное дело, за первый набор макияжных кистей от молодой звезды фанаты готовы были ругаться еще до старта продаж, но вовремя узнали стоимость. Стандартный сет из 16 кистей Кайли Дженнер оценила в $360 (это, на минуточку, в три раза дороже аналогичного набора от профессиональных брендов).

И досталось же за это реалити-звезде! Фолловеры засыпали Instagram Кайли негативными комментами и для красного словца напомнили девушке, что она «не люкс». Не заступились за Дженнер и американские бьюти-блогеры: они сняли на эту тему немало обзоров, где отговорили покупателей тратить кровные на очередную прихоть Дженнер (хотя она, конечно же, утверждает, что все дело в качественном натуральном ворсе, отсюда цена). К счастью, помимо кисточек у звезды еще остались козыри (недаром же ее косметика в прошлом году принесла $420 миллионов).

Коллекция косметики от Джиджи Хадид

За последние несколько лет Джиджи Хадид так сработалась с Maybelline NY, что те вверили ей производство собственной линейки. И все бы ничего, да у модели, похоже, хватило времени только на названия продуктов и дизайн. А вот с тем, что внутри, все получилось не так удачно.

Дотошные бьютиголики присмотрелись к новинкам и вспомнили, что все то же самое (только в других упаковках, разумеется) они уже видели в постоянной линейке бренда. Масло в огонь подлила и стоимость косметики: за имя Джиджи на коробках пришлось отдать втридорога. А самая универсальная (и дорогая) вещь из коллекции — палетка Jetsetter — оказалась на редкость неудобной: румяна, хайлайтер и бронзер расположили слишком близко друг к другу, отчего поддерживать чистоту всех трех рефилов стало почти невозможно, да и на качество кистей из набора тоже пожаловались.

Стик для контуринга от Рианны

В конце прошлого года Рианна тоже созрела на создание своего бьюти-бренда. В целом, новинки зашли неплохо, но заминка вышла со стиком для контуринга: его текстура получилась настолько жесткой, что вместо скульптурирования он стирал с кожи тональный крем.

Набор для контуринга от Ким Кардашьян

Да уж, с контурингом все непросто! Не избежала проблем даже признанная королева игры со светотенью Ким Кардашьян. Поводом для критики стало соотношение цены и количества продукта в наборе KKW: уж очень мало его по факту оказалось в упаковках. А самые придирчивые фанаты распяли и наконечник с функцией хайлайтера: цвет подозрительно отдавал желтизной.

Коллекция помад от Оливье Рустена

Креативный директор Balmain Оливье Рустен на излете 2017-го создал для L'Oreal линейку помад. Формулу он взял у их бестселлера Color Riche, а вот оттенки придумал свои. Не понравилось фанатам качество продуктов: если один цвет наносится плотно, то другой оставляет на коже пробелы. Кроме того, помады сушат губы, хотя увлажнения от этой формулы ждали прежде всего. А красивые упаковки, как оказалось, красивы только в ленте Instagram — при ближайшем рассмотрении они выглядят дешево-сердито.