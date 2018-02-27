50 французских чиновников переночуют на улице в знак солидарности с бездомными

Порядка 50 чиновников столичного региона Франции планируют проявить солидарность с бездомными, которые страдают от холодов.

В ближайшую ночь чиновники переночуют на улице, несмотря на мороз. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам бездомных.

Следует уточнить, что спать чиновники будут около Аустерлицкого вокзала – то есть недалеко от центра города. Как они будут одеты не уточняется.

Отметим, что на данный момент во Франции установились аномальные морозы. Так, прошлой ночью температура воздуха в регионе опускалась до -10 градусов Цельсия.

За последние дни во Франции от морозов умерли как минимум трое бездомных, а с начала 2018 года – 13 человек.