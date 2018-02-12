«50 оттенков свободы» стал лидером проката США

Поделиться ссылкой

«Пятьдесят оттенков свободы» стартовали в домашнем прокате хуже двух предыдущих фильмов трилогии, но при этом всё равно оказались на первой строчке топа бокс-офиса США, заработав $38,8 миллиона. Зарубежные экраны принесли эротической мелодраме $98,1 миллиона.