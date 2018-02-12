На втором месте оказался ещё один новичок этой недели, «Кролик Питер», принёсший 25 миллионов долларов. Замыкает тройку лидеров триллер Клинта Иствуда «Поезд на Париж» с $12,6 миллиона за дебютный уик-энд.
«50 оттенков свободы» стал лидером проката США
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«Пятьдесят оттенков свободы» стартовали в домашнем прокате хуже двух предыдущих фильмов трилогии, но при этом всё равно оказались на первой строчке топа бокс-офиса США, заработав $38,8 миллиона. Зарубежные экраны принесли эротической мелодраме $98,1 миллиона.
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