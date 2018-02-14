50% ремонта дома оплатит дума

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Герман Бергер
06:48 14.02.2018
Наш город

19 января с 16 часов в центре обслуживания клиентов «Ауструми» (ул. Зебиекстес 8, 1-й этаж) состоится очередная консультация, которую ООО «Ригас наму апсаймниекотайс» проводит для владельцев квартир. Такие консультации будут проходить еженедельно до апреля.

Тема очень важная: какие средства и на каких условиях можно получить на ремонт дома. Как известно, сейчас собственники жилья могут воспользоваться средствами из разных источников. В течение еще нескольких лет на ремонт, связанный с утеплением, можно привлечь европейские деньги. 

 

А теперь Рижская дума намерена оплачивать 50 процентов расходов на ремонт в тех домах, в которых создано общество владельцев квартир. Независимо от вида и объема ремонта – от замены крыши до покраски стен в подъезде. Заявки на этот вид финансирования уже принимаются. Как их оформить, можно узнать на консультации. 

 

Большая часть рижских домов нуждается в ремонте и утеплении. Те, кто уже решились произвести реновацию дома, успели убедиться в преимуществах проживания в утепленном и отремонтированном доме. Он не только выглядит красиво, но и обходится дешевле, поскольку обновленный дом лучше держит тепло. Кроме того, собственники реновированного дома имеют право на налоговые льготы. 

 

Расписание консультаций:

 

 26.02.2018 с 16 часов в Центре обслуживания клиентов «Болдерая» (ул. Гобас 6A, 1-й этаж),  05.03.201  с 16 часрв в Центре обслуживания клиентов «Даугава» (ул Маскавас 168, 1-й этаж), 12.03.2018 с 16 часов в Центре обслуживания клиентов «Югла» (Бривибас гатве, 430A,) 1-й этаж.

 

Консультации проходят до 19 часов.

 

Полный список на сайте riga.lv   

Vesti.lv / Фото

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