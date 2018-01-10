Подобный не слишком приятный сюрприз получил в конце минувшей недели Илгвар Карклиньш, который, был полностью уверен, что первые два часа стоянки для его рабочего автомобиля будут бесплатными.
“Внезапно ко мне подошел мужчина и сказал, что машину я тут не имею право оставлять. Смотрю, действительно – штраф 500 евро”, — рассказал Илгвар в беседе с LNT.
Оказалось, что владельцы стоянки ввели новое правило, запрещающее оставлять на стоянке автомобили с рекламными наклейками, прописанными на кузове названиями компаний или товаров.
По словам представителей «Cityparks», столь суровый штраф не создавался для того, чтобы наказывать всех водителей трафарированных автомобилей, но как средство борьбы с нечестной конкуренцией.
“У нас стояли люди и рекламировали свою продукцию. Даже торговали на стоянке мебелью”, — заявили в «Cityparks».
Я как вижу надпись Cityparks,не заезжаю на парковочную зону а еду парковаться где нибуть,а чаще объежаю эти магазины стороной, от греха подальше, благо магазинов у нас хватает. У Cityparks странные манеры, делать на парковке спец зоны вот я и попался. А мне это надо, купил на 3 еу в магазине, получил 35 еу за парковку в такой зоне и это за 30 мин стоянки и притом, не одной машины в этой зоне не было. Для себя, я решил, как вижу Cityparks, еду искать парковку любого другого магазина. Слава богу, магазинов с бесплатной парковкой и где нет Cityparks, пока хватает.« ответить
straf mozet tolko sud i gosucerezdenija nalozitj a vseh ostalnih s ih strafami posilatj nakuj mozno.« ответить
tam pro kakoi to "ligumsods" napisano. u vas estj LIGUMS s etoi firmoi? vi ego podpisali?
esli ne podpisali to nakuj poslatj nado s vsemi ih ligumami i ligumsodiem.
Paldies, Janka,var but Jums ir taisnība. Rakstīts "Līgumsods ir izrakstīt par autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu.Autostāvvietas noteikumi ir izvietoti stāvvietā, kas pamatojoties uz LR Civillikuma 1428 un 1537 .pantu ir izskatāmi par līgumu,kasnoslēgts starp klāt neesosām pusēm" Es nerunāju labi,но на какой гражданский договор ссылки есть.« ответить
Для таких CITYPARKS у меня с собой удостоверение а для особо тупых инвалидная клюшка« ответить