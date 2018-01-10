Шокирующий размер штрафа в 500 евро – именно такое наказание предусмотрено на обслуживаемой «Cityparks» бесплатной стоянке у Дома Мебели…за стоянку автомобилей.

Подобный не слишком приятный сюрприз получил в конце минувшей недели Илгвар Карклиньш, который, был полностью уверен, что первые два часа стоянки для его рабочего автомобиля будут бесплатными.

“Внезапно ко мне подошел мужчина и сказал, что машину я тут не имею право оставлять. Смотрю, действительно – штраф 500 евро”, — рассказал Илгвар в беседе с LNT.

Оказалось, что владельцы стоянки ввели новое правило, запрещающее оставлять на стоянке автомобили с рекламными наклейками, прописанными на кузове названиями компаний или товаров.

По словам представителей «Cityparks», столь суровый штраф не создавался для того, чтобы наказывать всех водителей трафарированных автомобилей, но как средство борьбы с нечестной конкуренцией.

“У нас стояли люди и рекламировали свою продукцию. Даже торговали на стоянке мебелью”, — заявили в «Cityparks».