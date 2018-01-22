51-летняя Холли Берри запустила фитнес-программу

Уже этот выход помог некоторым фолловерам обратить внимание на свое тело и отправиться в спортзал, но еще актриса решила написать большое мотивационное обращение к фанатам в своем Instagram-аккаунте, в котором постаралась вдохновить людей на занятие спортом.
Обладательница премии «Оскар» сделала акцент в своем обращении на самом сложном – как начать заниматься спортом:
«Сегодня фитнес-пятница. Вы спрашиваете, как начать? Это легко... просто нужно решиться и начать.
Сегодня ты должен решить, что достоин этого. Доверьтесь мне, я знаю, что сложно найти время для работы над собой каждый день, однако в сутках 24 часа – этого достаточно, чтобы выделить хотя бы один час и посвятить его себе!
Для этого не нужен роскошный тренажерный зал. Все, что вам нужно – это гостиная, холл, кухонный пол, задний двор и бутылка воды».
После этого, Холли подсказала поклонникам, что быстро привести себя в форму помогут разные вариации планки. Одну из них актриса показала, опубликовав видео.
Пользователи соцсети не оставили пост звезды без слов благодарности. Многие пишут, что действительно вдохновились словами Берри и начнут заниматься спортом. Однако теперь большинство ждет и других подсказок от Холли, только уже связанных с питанием.
Кстати, Холли пообещала теперь каждую пятницу публиковать в своем Instagram информацию о фитнесе, которая, она надеется, будет мотивировать всех следить за фигурой.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.