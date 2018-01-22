51-летняя Холли Берри запустила фитнес-программу

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12:00 21.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

На этой неделе 51-летняя Холли Берри поразила поклонников своим внешним видом: актриса продемонстрировала свою идеальную фигуру в полупрозрачном платье на 49-й церемонии вручения премий NAACP Image Awards – 2018.

Уже этот выход помог некоторым фолловерам обратить внимание на свое тело и отправиться в спортзал, но еще актриса решила написать большое мотивационное обращение к фанатам в своем Instagram-аккаунте, в котором постаралась вдохновить людей на занятие спортом.

 

 

Обладательница премии «Оскар» сделала акцент в своем обращении на самом сложном – как начать заниматься спортом:

 

«Сегодня фитнес-пятница. Вы спрашиваете, как начать? Это легко... просто нужно решиться и начать.

 

Сегодня ты должен решить, что достоин этого. Доверьтесь мне, я знаю, что сложно найти время для работы над собой каждый день, однако в сутках 24 часа – этого достаточно, чтобы выделить хотя бы один час и посвятить его себе!

 

 

Для этого не нужен роскошный тренажерный зал. Все, что вам нужно – это гостиная, холл, кухонный пол, задний двор и бутылка воды».

 

После этого, Холли подсказала поклонникам, что быстро привести себя в форму помогут разные вариации планки. Одну из них актриса показала, опубликовав видео.

 

Пользователи соцсети не оставили пост звезды без слов благодарности. Многие пишут, что действительно вдохновились словами Берри и начнут заниматься спортом. Однако теперь большинство ждет и других подсказок от Холли, только уже связанных с питанием.

 

Кстати, Холли пообещала теперь каждую пятницу публиковать в своем Instagram информацию о фитнесе, которая, она надеется, будет мотивировать всех следить за фигурой.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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17.01.2018

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