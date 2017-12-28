51-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в новой фотосессии

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Люблю!
12:40 28.12.2017
Люблю! / Красота и здоровье

Журнал Madame Figaro на страницах свежего выпуска представил новую фотосессию Синди Кроуфорд, в которой супермодель вместе со стилистами и фотографом создала несколько образов.

«Начинаю 2018 год с обложек иконы @cindycrawford. Фотографировать Синди — это волшебство. Спасибо, что доверились моему видению и предоставили творческую свободу», — написал британский фэшн-фотограф Дэймон Бэйкер в Instagram, поделившись кадрами.

 

 

Он сделал несколько цветных и черно-белых снимков, запечатлев топ-модель 90-х на сером минималистском фоне и сфокусировав все внимание на героине съемки.

 

 

 

В течение 2017 года Синди поддерживала свою дочь Кайю Гербер, дебютировавшую на Неделях моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Взяв пример со знаменитой мамы, 16-летняя девушка делает успехи в модельном бизнесе, а интернет-пользователи часто сравнивают ее с Кроуфорд.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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Инна Авина
22.12.2017

Источник радости (1)

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