Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram обнаженное селфи.

На фото артистка прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «До сих пор пускаю слюни по этой сумке», — призналась Мадонна.

Пост певицы собрал более 150 тысяч лайков. В комментариях поклонники подметили, что Мадонна — «сама как произведение искусства».

В сентябре поп-певица пожаловалась, что курьер FedEx отказался отдавать ей посылку, поскольку не узнал ее.

Мадонна (урожденная Луиза Чикконе) — американская певица, танцовщица, продюсер, детский писатель.

По версии журнала Forbes, она одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в мире.