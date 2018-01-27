59-летняя Мадонна выложила голое селфи(5)

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22:30 26.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Американская певица Мадонна опубликовала в Instagram обнаженное селфи.

На фото артистка прикрывается сумкой Louis Vuitton, на которой изображена «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. «До сих пор пускаю слюни по этой сумке», — призналась Мадонна.

 

Пост певицы собрал более 150 тысяч лайков. В комментариях поклонники подметили, что Мадонна — «сама как произведение искусства».

 

В сентябре поп-певица пожаловалась, что курьер FedEx отказался отдавать ей посылку, поскольку не узнал ее.

Мадонна (урожденная Луиза Чикконе) — американская певица, танцовщица, продюсер, детский писатель.

 

По версии журнала Forbes, она одна из самых влиятельных женщин-музыкантов в мире.

 

Life.ru / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 22:46 26:01:2018

Efektīva sieviete!

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жуть! 07:04 27:01:2018

Какое страшилище, бррр......Зря посмотрела , даже аппетит пропал....

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001 08:19 27:01:2018

Ну какая же она голая , она с сумочкой

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dave 08:20 27:01:2018

Я бы ей присунул

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Факир 09:56 27:01:2018

Приступай, геронтофил.

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