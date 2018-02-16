6 фраз женщин, которые несчастны в браке

Если в словаре женщины есть эти выражения, можно не сомневаться: она не слишком-то наслаждается отношениями со своим партнером. Как распознать ту, что недовольна семейной жизнью? Разбираемся вместе.

«Это он виноват»

Привычка «сваливать» вину за неприятности на своего партнера свидетельствует о том, что женщина делит проблемы на «свои» и «его». И ответственность за беды женщине проще переложить на самого близкого ей человека. В то время как о чувствах своего партнера она не задумывается. Скорее всего, потому что чувства уже давно остыли, а такое поведение — не более чем защитная реакция.

«Я так не хотела»

Женщины, которые продолжают жить в отношениях, их не устраивающих, часто чувствуют себя заложницами ситуации. Отсюда и постоянные «оправдания». Вместо того, чтобы разобраться с причинами того, что именно в жизни идет не по их собственному сценарию, они предпочитают в глазах общественности «открещиваться» от неприятных моментов.

«Мне нет дела»

О том, что безразличие — худшее, что может случиться между партнерами, знают все без исключения. Однако, когда дело доходит до признания этого в собственных отношениях, начинаются сложности. Когда женщине «нет дела» до жизни своего мужа — это говорит лишь о том, что назвать их союз гармоничным вряд ли можно.

«Какая разница, что он скажет»

Незаинтересованность в мнении своей второй половины — яркий показатель того, что отношения трещат по швам. Согласись, что желание принять решение, не считаясь с точкой зрения супруга — не вполне здоровое для тех, кто назвал себя семьей и у алтаря пообещал идти рука об руку и в радости, и в бедах.

«Я решу сама»

Желание действовать самой возникает у женщины, чувствующей себя в паре несчастной, далеко не сразу. Как правило, «отправной точкой» таких мыслей становится нежелание супруга участвовать в совместном досуге. И когда женщина несколько раз сталкивается с неприятием и недовольством мужчины, она подсознательно решает больше не просить его о помощи. Рано или поздно такое решение и выливается в фразу «я сама».

«Ну и что, что он против»

Действовать наперекор воле супруга позволяют себе женщины, которые уже давно перестали считаться с его мнением. К сожалению, такое поведение далеко не редкость. Безусловно, о безропотном подчинении своих мыслей и желаний словам главы семьи речь не идет. Однако в здоровых отношениях, зная о глубоком неприятии партнером тех или иных решений, люди привыкли обсуждать это и приходить к консенсусу, а не «делать назло».