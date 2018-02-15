Героини сегодняшней статьи не пошли на поводу у общественности и плевать хотели на мнение кого-либо об их необычной внешности и манере одеваться. Эпатаж, храбрость, уверенность в себе, а главное — острый ум позволили им навсегда закрепить за собой место в списках самых влиятельных женщин в мире моды.

Коко Шанель

В начале рафинированного XX века Коко Шанель позволяла себе выглядеть не как все: публично носила одежду своих любовников, на скачки (пусть и в рядах кокоток) заявлялась в соломенном канотье, а не в громоздкой шляпе с гигантскими полями, длинные косы отстригла, а черное платье она и вовсе «отмыла» от траурного налета.

Своими смелыми идеями, острыми фразочками и выходами в свет Шанель эпатировала общественность не хуже Ники Минаж или Lady Gaga в ее лучшие годы.

Вот, к примеру, шутка ли — сшить коллекцию вещей из джерси — ткани, из которой делали нижнее мужское белье. Так что за красивые платья-комбинации и саму идею носить нижнее белье в качестве основной одежды можно поблагодарить именно Шанель. В 20-е годы она в числе первых начала загорать, хотя бронзовый оттенок считался признаком рабочего класса. Кстати, ее конкуренты еще и сделали на этом выручку, оперативно предложив «откровенные» купальники.

Практически все новаторские идеи Шанель были окутаны сплетнями и слухами: «короткая стрижка — месть любовнику», «маленькое черное платье — единственный способ носить траур по погибшему любовнику Артуру Кейпелу», ей приписывали романы с манекенщицами и бесконечно провоцировали. Человек без железного характера сломался бы достаточно быстро, но Шанель, мало того, что выстояла, возродилась из пепла даже после обвинений в связях с нацистами. Она подарила женщинам не только маленькое черное платье, но и возможность оставаться собой, жить своей жизнью.

Грета Гарбо

На экранах Грета Гарбо блистала в платьях от Седрика Гиббонса и Адриана и бриллиантах от Cartier, а в повседневной жизни носила вещи, совершенно не соответствующие модным веяниям эпохи. Своей манерой одеваться актриса определенно отличалась от коллег по цеху. Гарбо частенько упрекали в небрежном отношении к своему внешнему виду, но ей не было до этого никакого дела. В результате ее упрямства родился совершенно особенный стиль, который многие вспоминают и по сей день, а саму Грету Гарбо считают модной иконой.

Грета Гарбо обожала одежду с элементами стиля вестерн (в особенности ремни), тренчи, мужские вещи, жокейские сапоги, «немодные» шляпы, скрывающие лицо, ну и, конечно, брюки. В то время брюки на женщине считались чем-то неприличным, неправильным. В государственные учреждения женщинам в штанах был даже запрещен вход, и нужно было обладать немереной храбростью и самоуверенностью, чтобы выйти на прогулку не в юбке, а в брюках. Гарбо не любила украшения и носила дорогие бриллианты только в кадре; ей не нравились яркие цвета, актриса предпочитала серый, коричневый, черный. Вообще все ее наряды были просты и именно этим и запомнились.

Айрис Апфель

Практически ровесница XX века, Айрис Апфель получила мировую любовь и вызвала невероятный интерес к себе, уже находясь в преклонных годах. Меж тем Апфель всегда тяготела к моде, дизайну интерьеров, необычным вещам, антиквариату и винтажу. В прошлом она отвечала за декор Белого дома, основала текстильную фабрику и занималась реставрацией редких тканей.

Айрис Апфель говорит: «Гораздо важнее быть счастливым, чем хорошо одетым», — и с этим тяжело не согласиться. Она прожила 64 года в счастливом браке, а чувство самоиронии, легкий взгляд на стиль и на жизнь обеспечили ей славу в столь почтенном возрасте.

Огромные очки в круглой оправе, пестрые вещи и каскады массивных украшений (которые, кажется, весят больше, чем их владелица) стали некими фирменными знаками Айрис Апфель, выделяющими ее на фоне кого бы то ни было. Она не стесняясь заявляет, что не считает себя красивой и что ей глубоко наплевать, что там о ее манере одеваться думают окружающие.

Вивьен Вествуд

Вивьен Вествуд и по сей день остается одним из самых эпатажных персонажей модного мира. В 70-е годы она предложила множество новаторских идей, не уступающих по смелости тому, что культивировала Коко Шанель. Британия конца 60-х — начала 70-х была очень тоскливым местом, а тут из ниоткуда появляется Вествуд и вместе со своим гражданским мужем Малькомом Маклареном открывает магазин с названием SEX, где продаются вещи вроде рваных свитеров, маек, украшенных портретами королевы, фетишистской одежды, брюк с откидной кокеткой на ягодицах, ну и всем подобным.

В Лондоне еще не все свыклись с модой на мини-юбки, а тут смелая англичанка предлагает намеренно разорванные платья, обнажающие тело, и Белоснежку в ботфортах.

По сути, именно Вивьен Вествуд превратила такую простую вещь, как футболка, в арт-объект: она украшала их куриными костями, заклепками, цепями и молниями на уровне сосков. Сама она разгуливала в резиновых юбках, нарочито порванных колготках, футболках со свастиками и растрепанными волосами.

У Вествуд постоянно возникали проблемы из-за внешнего вида: ее магазин атаковали, ей угрожали, она несколько раз была за решеткой (пусть и недолго), но дизайнер никогда не отступала и продолжала гнуть свою линию, создавая смелые вещи и продолжая носить их.

Сегодня она позволяет себе критиковать Кейт Миддлтон и Кейт Мосс, она участвовала в церемонии закрытия Олимпийских игр в Лондоне, подготовив яркий перформанс на тему «Климатической революции». Вествуд — известный борец за экологию, и сегодня она по-прежнему использует эпатаж, чтобы рассказывать людям о мировых проблемах. Надо признать, ей блестяще это удается.

Сьюзи Менкес

Перед ее глазами мелькают сотни моделей, тысячи трендов, миллиарды пуговиц, сумочек и страз. Скажите честно, вы бы разглядели в этой маленькой, полной, приземистой женщине одну из самых уважаемых модных журналисток планеты?

В модном мире дорога Сьюзи Менкес выложена не то что розовыми лепестками, но всеми цветами из Красной книги. Она желанный гость в любой редакции, закулисье, на самых престижных мероприятиях, на любом показе для нее всегда зарезервировано место в первом ряду. В 2014 году Менкес раскрыла одну из главных тайн модного мира и назвала имя загадочного дизайнера бренда Maison Martin Margiela (Мэттью Блейзи): подслушала на бэкстейдже после показа.

Что касается стиля самой Менкес, то она остается верна любимым пиджакам, строгим юбкам и, конечно же, прическе «помпадур», ставшей ее фирменным знаком. Менкес всегда выделяется в пестрой толпе знаменитостей, расположившихся в первых рядах.

Тильда Суинтон

История Тильды Суинтон во многом напоминает историю Греты Гарбо: кинозвезда, приковывающая внимание на дорожках в невероятных, космических нарядах и минималистка, скромница в повседневной жизни. Суинтон обладает очень необычной, андрогинной внешностью, которая определенно сыграла ей на руку: актриса прекрасно справляется с ролями как женщин, так и мужчин.

Никому и в голову не придет назвать Суинтон некрасивой или неинтересной. Модный мир без ума от нее: актрису боготворят дизайнеры, и многие бренды делают ее героиней своих рекламных кампаний. Наеесчетусотрудничествос Chanel, Nars, Pringle Of Scotland, Mercedes-Benz, Pomellato. Сама Суинтон называет свою «некрасивость» преимуществом: без ощущения женственности или сексуальности она не чувствует и давления.