6 ошибок в макияже, которые тебя старят

Грамотный макияж должен делать моложе, но никак не наоборот. Прекрати допускать эти ошибки и убедишься, что стала лучше выглядеть.

Плотный или темный тон

Желая добиться свежего цвета лица, многие девушки используют очень плотное тональное покрытие. В результате создается эффект маски. Нанесенная сверху пудра для закрепления только усугубляет ситуацию, а заодно подчеркивает морщинки и поры.

При покупке всегда тестируй цвет на нижней части лица и под скулой, так проще всего подобрать идеальную тональную основу. Если кожа сухая и тон акцентирует морщинки, заранее нанеси питательный или увлажняющий крем для лица.

Забываешь про консилер

Помимо морщинок прибавляют возраст темные круги под глазами. Основное правило их коррекции — правильно распределить средство в форме треугольника под глазами и высветлить проблемные зоны.

Форма бровей устарела

Не нужно выщипывать брови в ниточку по старинке! Но это и не означает, что брови должны разрастаться как кусты. И не забудь, что использование карандаша в создании формы бровей — хорошая идея лишь вечером! Огромные квадратные брови утяжеляют лицо и попросту старят. Чтоб выглядеть младше своих лет, необходимо слегка подчеркнуть форму и вывести конец брови не слишком темными тенями (в тон волосам или чуть ярче).

Неудачная подводка

Вспомни Кейт Мидлтон — как ее клевали за нижнюю подводку глаз! Но она герцогиня, ей можно все. Ты же помни, что неправильное использование карандаша или подводки сужает глаза, а в худшем случае — старит тебя. Прорисовывай межресничное пространство на 1/3 на нижнем веке, начиная с внешнего уголка. После этого глаза зрительно распахнутся. Делая подводку, очень важно учитывать анатомическое строение глаза. Если конец стрелки смотрит вниз, создается впечатление нависшего «возрастного» века.

Цвет бронзера

Бронзирующая пудра позволяет подчеркнуть естественную линию скул. Но если ты используешь неправильные текстуру и оттенок: кремовый бронзер теплого оттенка, то вместо свежести и сияния создается эффект тусклой немолодой кожи. Чтобы такого не случилось, используй сухой бронзер холодных оттенков.

Не растушевываешь румяна

Создается впечатление, что кожа вследствие возраста начала обвисать. Да и слишком четкие границы не придают шарма. Наноси румяна от скулы вверх, если речь идет о корректирующем оттенке, «приподнимающем» скулы. Если нужно создать эффект свежести, выбирай натуральный розовый оттенок и плавными круговыми движениями распределяй его по центру щеки. И не пользуйся кирпичными румянами! Чем они темнее, тем «старше» выглядит кожа.