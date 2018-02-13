6 ошибок в уходе за кожей век, которые ты, вероятно, совершаешь

Главная ошибка — это вообще отсутствие отдельного средства для кожи вокруг глаз. А если оно есть, то осталось научиться правильно его применять: в зависимости от времени суток, возраста и потребностей твоих век.

Начинаешь ухаживать за кожей глаз слишком поздно

Большая ошибка — начинать уход за кожей вокруг глаз, когда проблемы уже налицо: морщины, пигментация, мешки, синева и прочие радости. Более того, не надо думать, что в один прекрасный момент, когда ситуация будет совсем плохой, ты просто придешь к косметологу (или хирургу), попросишь сделать тебе «красиво» — и все произойдет после одной чудодейственной процедуры. Чем запущеннее ситуация, тем более сложные и многоэтапные меры придется применять. Да и домашний уход тебе все равно пропишут. Так что смело бери кремы для нежной кожи глаз с 25 лет. Пусть твоими первыми средствами станут баночки, богатые на увлажняющие компоненты.

Неправильно наносишь крем

Как правило, в инструкции каждого крема подробно написано, как наносить крем, не поленись ее прочитать. Но самое главное правило — это увлажнять только орбитальную косточку, а не подвижное веко. Нанесенный близко к ресничному краю, крем не будет держаться на одном месте, он распределится в радиусе одного сантиметра и попадет на слизистую глаза и вызовет раздражение.

Есть также смысл подбирать крем для глаз из той же линейки (или хотя бы одного бренда), что и основное средство для лица: как правило, одна марка добавляет одни и те же ингредиенты в свои баночки, а это значит, что если у тебя не появится аллергии на один продукт, то не будет ее и при применении средства для век.

Берешь слишком много средства

Большое количество средства расползется по коже и достигнет области подвижного века, а дальше ты все сама знаешь. Кроме того, переизбыток крема будет работать не на благо кожи, а против нее, не давая клеткам дышать. Оптимально наносить на кожу средство размером со спичечную головку.

Не в то время наносишь ночной крем

Не стоит наносить ночной крем для области вокруг глаз непосредственно перед сном. Средство не успеет впитаться и попросту окажется на подушке. Поэтому спланируй вечерний ритуал по уходу за полчаса-час до сна.

Растягиваешь кожу век

Уверены, об этом пункте ты и сама все знаешь. И все же повторим пройденный материал. Кожа вокруг глаз лишена того количества подкожно-жировой клетчатки, в которой есть коллагеновые и эластические волокна, которыми наделены другие участки на теле и лице. А потому практически любые грубые манипуляции чреваты разрывами коллагенового каркаса и появлением заломов.

Правильная тактика — наносить средство точечными, деликатными нажатиями, а затем аккуратно похлопывать кожу подушечками пальцев до полного впитывания продукта. Кстати, это правило касается и нанесения декоративной косметики.

Долго пользуешься только одним средством для кожи век

Не забывай обновлять кремы в зависимости от своего возраста и проблем (если они вдруг появились). Кожа постоянно меняет свои потребности. И если пару лет назад ей требовалось лишь эффективное увлажнение, то через некоторое время потребуются нейтрализация признаков усталости и антивозрастной эффект.