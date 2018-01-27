6 отличий любви от влечения

Мы считаем, и то, и другое — по-своему прекрасно. Но иногда все же полезно видеть эти отличия.

Влечение эгоистично, любовь — нет

Когда ты влюблена, то кажется, будто готова отдать все и даже чуть больше, лишь бы сделать возлюбленного счастливым. Ты не ведешь счет, не стремишься выяснить кто прав, а кто виноват. Не ссоришься из-за того, чья очередь мыть посуду. Не пытаешься манипулировать, чтобы добиться своего. Ты просто искренне счастлива.

А когда отношения основаны на обычной привязанности, то наоборот — сосредотачиваешься на том, как другой человек может сделать тебя счастливее. Именно он воспринимается как источник радости и эндорфинов. И именно поэтому так страшно его потерять. А значит, ты будешь беспокоиться, контролировать и делать все, чтобы как можно дольше продлить эту связь.

Любовь освобождает, страсть — держит в напряжении

Взаимная любовь позволяет твоему истинному «я» проявиться в полной мере, не опасаясь оценки, осуждения, критики. Любящий человек поощряет, поддерживает и помогает. А взаимное доверие, присущее влюбленным, становится мощным катализатором для личностного роста обоих.

Способность партнеров принимать друг друга такими, какие они есть, вдохновляет, помогает мечтать, следовать за мечтами и менять свою жизнь.

А вот влечение развивает чувство собственности, желание полностью и безраздельно обладать объектом вожделения. А значит — ограничивать его в любых порывах, которые отдаляют его от тебя.

Любовь — это навсегда, влечение проходит довольно быстро

Возможно, это заявление выглядит несколько пафосно, но, тем не менее, это правда. Настоящая любовь способна преодолеть любые преграды и с течением времени не угасает.

Согласись, даже если ты была когда-то по-настоящему влюблена, но вы расстались, этот человек (или теплые воспоминания о нем) навсегда остаются в твоем сердце.

А вот если людей связала страсть, то после расставания они с большей долей вероятности будут злиться, испытывать зависть или чувство предательства — в зависимости от обстоятельств. Потому что, как говорилось выше, в основе страсти всегда лежат эгоизм и собственничество.

Влечение ослепляет, любовь — открывает глаза

Есть даже выражения: «страсть застилает глаза», «ослеплен желанием». Те, кто хотя бы однажды испытывал эту бурю чувств, подтвердит: ты перестаешь замечать вокруг все, кроме объекта привязанности. Буквально живешь и дышишь только им одним.

Любовь, наоборот, окрыляет и заставляет замечать много всего. Причем, преимущественно, хорошего: чистое небо, яркое солнце, улыбки прохожих.

Любовь ответственна, влечение — нет

Когда влюблен — дорожишь близким человеком, беспокоишься за его состояние и стараешься уберечь от всех возможных опасностей. И потому очень внимательно следишь за своими словами и поступками, оценивая их возможные последствия.

Ну а у страсти мотив один — владеть возлюбленным безраздельно, проводить с ним как можно больше времени, особо не считаясь с его планами.

Любовь устремлена в будущее, страсть — здесь и сейчас

Влюбленным людям так хорошо вдвоем, что они мечтают провести всю жизнь вместе. Строят планы, обсуждают детали, фантазируют и присматривают новую мебель в общую квартиру.

Страсть прекрасна тем, что заставляет людей жить здесь и сейчас, максимально наслаждаясь своими чувствами.

Здорово, если тебе в жизни удалось испытать и то, и другое. И еще лучше — если ты уже нашла ту самую любовь.