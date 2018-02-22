6 правил свидания... с собой

Мы привыкли ходить на свидания или просто встречаться с другими: с партнером, подругой или мамой. Но часто забываем о человеке, свидания с которым принесут большую пользу и заряд творческой энергии, — о себе.

Цель такого свидания — научиться находить время на себя, раскрывать творческие способности и перезагружаться, обязательное правило — никого не брать с собой. Вот еще несколько правил, которым стоит следовать.

1. Планируйте свидания заранее

Привыкли проводить вечер пятницы в кругу семьи? Предупредите домашних заранее, что на этот раз идете на свидание. Готовьтесь к этим встречам так, как если бы вас пригласил человек, который вам давно нравится. Представьте, что вы наконец-то сможете познакомиться поближе, узнаете о нем что-то новое и интересное.

2. Выбирайте места, где давно хотели побывать

Свидания не должны проходить дома, каким бы уютным он ни был. Выберите место, где вам будет комфортно, где можно побыть в тишине и прислушаться к мыслям. Давно хотели отправиться в тибетский ресторан? Самое время это сделать. Закажите самое экзотическое блюдо и, не торопясь, наслаждайтесь им. Прислушивайтесь к ощущениям: нравится ли вам запах, вкус, интерьер ресторана, музыка и окружающие люди. Узнавайте о себе что-то новое и не бойтесь это принимать.

3. Разрешите себе потратить чуть больше, чем привыкли

Научитесь баловать себя, это поможет осознать свою ценность. Когда мы постоянно себе отказываем, то занижаем самооценку, а за подарки себе испытываем чувство вины. Чаще это свойственно женщинам, которые в первую очередь заботятся о том, чтобы накормить мужа, одеть детей и купить что-то домой.

Купите то, к чему давно присматривались: новое белье, украшение, бутылку хорошего вина или коллекционную книгу.

4. Берите с собой блокнот и ручку

Записывайте все, что приходит в голову: неожиданные мысли, новые идеи, творческие планы. Напишите рассказ о том, что видите. Наблюдайте за ощущениями. Рисуйте, если вы визуал. Если вас посещают негативные переживания, запишите и их. Придя домой, перечитайте написанное и проработайте каждую эмоцию. Спросите себя, почему эта мысль пришла в голову именно в это время. Возможно, узнаете о себе нечто важное.

5. Не спешите

Проведите с собой столько времени, сколько захочется. Старайтесь гнать мысли, что дома ждут дела или работа. Мы слишком часто смотрим в будущее, стараемся все успевать и забываем о том, чего хотим. Отправившись на свидание с собой, будьте в настоящем моменте и получайте от него удовольствие.

6. Ходите на свидания регулярно

Цель таких свиданий — раскрыть потенциал и лучше понять свои желания. Пообещайте себе их раз в неделю и отказывайте всем, кто будет покушаться на это священное время. За отказом от запланированных творческих свиданий стоит страх оставаться наедине с собой, идти вперед и развиваться. Отбросьте его, и со временем почувствуете пользу от осознанного одиночества, а встречи с собой станут полезной привычкой.