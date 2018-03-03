Эти незатейливые ритуалы, которые нужно выполнять изо дня в день, не позволят тебе потерять красоту раньше времени. Бери на заметку и рассказывай маме.

1. Пить больше, чем есть

Далеко не всем удается поддерживать водный баланс в организме: каждая слышала про обязательные два литра чистой воды в сутки, но не все могут придерживаться такого питьевого режима. Не обязательно устраивать себе «водяную каторгу». Достаточно лишь знать, что наш мозг воспринимает сигналы о голоде и жажде одинаково, и тогда, когда ты чувствуешь голод, возможно, ты просто хочешь пить. Бери в руки стакан воды почаще — и увидишь, как лишние килограммы уходят, а кожа становится более эластичной и «напитанной».

2. Ложиться спать ровно в 23:00

Безусловно, трудно соблюдать режим, а уж о том, чтобы пораньше забираться в постель многие могут только мечтать. Но все же завести себе привычку отправляться отдыхать не после того, как сделаны все дела, а, что называется, «по звонку» — дело вполне посильное. Сон в период с 21 часа до полуночи называется «сном красоты», поскольку именно в это время максимально восстанавливаются все коллагеновые связи в организме (они отвечают за его «молодость»). Так что «урывай» хотя бы час полезного сна каждый вечер — и через 10 лет ты скажешь себе «спасибо» за такую привычку.

3. Всегда смывать макияж перед сном

Никогда, запомни, никогда (!) не ложись спать с косметикой на лице. Это то, что становится привычкой настолько быстро, что ты заметишь это тогда, когда на лице уже появятся первые признаки преждевременного старения. Не пытайся оправдать себя ленью, усталостью или «безвредностью» косметики. Просто возьми за правило всегда смывать макияж перед сном. А если есть возможность — то сразу же, как переступаешь порог собственного дома.

4. Делать самомассаж

Далеко не у всех есть время и возможность регулярно посещать кабинет массажиста. Тогда как наше тело, порой, очень нуждается в том, чтобы его размяли и помассировали. Возьми за правило начинать каждое утро с самомассажа трех зон. Лица — легкими восходящими похлопывающими движениями по выпуклым линиям; шеи — по вертикальным осям. Эти виды массажа проводит в тонус кожу и помогает тебе проснуться. Кроме того, погладь живот круговыми движениями по часовой стрелке вокруг пупка. Таким образом ты «включишь» свою пищеварительную систему и позволишь организму быстрее и полноценнее выводить шлаки и токсины, а также со временем отрегулируешь работу кишечника, что положительно сказывается на коже.

5. Следить за мимикой

Большее количество времени в день на лицах многих из нас сурово-озабоченное выражение, которое, к сожалению, довольно быстро отражается на нашем портрете в виде морщин и заломов. Встань перед зеркалом и расслабь мышцы лица. Позволь губам расплыться в легкой полуулыбке. Запомни это состояние и как можно чаще его принимай его в течение дня. Ты увидишь, как со временем меняется не только настроение, но и отражение в зеркале.

6. Устраивать себе разгрузочные дни

Очень полезной практикой являются периодические разгрузочные дни. Не обязательно раз в неделю мучиться от голода на воде и яблоках, но время от времени вдвое уменьшать привычную порцию не помешает. Это позволит организму «перевести дух» и подстегнет метаболические процессы.