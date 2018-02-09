6 скрытых признаков, что пора расставаться

Ты больше не хочешь делиться с ним радостью
Как только у тебя случилось что-то хорошее, ты больше не спешишь первым делом позвонить и рассказать ему об этом. Ты спокойно можешь дождаться вечерней встречи и поведать ему о своих успехах. Тебе не нужно разделять с твоим партнером радость от внезапного повышения на работе или удачной покупки? Задумайся, а хочешь ли ты разделять с ним свою жизнь.
Тебе стало безразлично, что его тревожит
Если тебя больше не интересует, что занимает мысли партнера — стоит задуматься, надо ли продолжать эти отношения. Ведь как только в паре возникает безразличие к проблемам и сложностям другого — это верный признак, что его жизнь больше не касается тебя, а значит и продолжать находиться с человеком, на которого тебе, по большому счету, все равно, не имеет смысла.
Тебе неприятны его прикосновения
Тебя больше не будоражат его нежные прикосновения? А ваша интимная жизнь стала «не такой, как раньше», и больше похожа на механическое исполнение обязанности, чем на близость между двумя любящими людьми? Страсть ушла. Ее можно попытаться вернуть или задуматься о том, чтобы сменить партнера.
Тебе интереснее посмотреть сериал или «закопаться» в работу
Вместо того, чтобы провести время с некогда любимым человеком, ты предпочитаешь посмотреть сериал? А возвращение домой все чаще откладываешь под предлогом большой загруженности на работе? Перестань обманывать себя: тебе больше не интересен этот человек. Важно признаться себе в этом и не пугаться последствий. Ведь признание проблемы — первый шаг к ее решению.
Ты перестала ощущать его поддержку и помощь
Ты больше не чувствуешь, что партнер принимает участие в твоей жизни? Со всеми сложностями ты научилась справляться сама, а волнующие темы привыкла обсуждать с подругами и мамой? Это еще один пункт в копилку «расставание». Еще Мерилин Монро говорила: «С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу». Невозможно не согласиться.
Тебя начали интересовать другие
Если ты начала замечать, что все чаще обращаешь внимание на других мужчин, постарайся задуматься, в какие моменты это происходит? После ссоры с твоим нынешним партнером? Или в моменты, когда тебе хотелось бы от него тепла и заботы? В любом случае, сам факт, что ты стала задумываться об «альтернативных вариантах» заставляет не сомневаться, что твои отношения сейчас трещат по швам.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.