6 скрытых признаков, что пора расставаться

Как понять, что настало время прекращать отношения? Что именно символизирует конец любви, а не очередной кризис? Разбираемся вместе.

Ты больше не хочешь делиться с ним радостью

Как только у тебя случилось что-то хорошее, ты больше не спешишь первым делом позвонить и рассказать ему об этом. Ты спокойно можешь дождаться вечерней встречи и поведать ему о своих успехах. Тебе не нужно разделять с твоим партнером радость от внезапного повышения на работе или удачной покупки? Задумайся, а хочешь ли ты разделять с ним свою жизнь.

Тебе стало безразлично, что его тревожит

Если тебя больше не интересует, что занимает мысли партнера — стоит задуматься, надо ли продолжать эти отношения. Ведь как только в паре возникает безразличие к проблемам и сложностям другого — это верный признак, что его жизнь больше не касается тебя, а значит и продолжать находиться с человеком, на которого тебе, по большому счету, все равно, не имеет смысла.

Тебе неприятны его прикосновения

Тебя больше не будоражат его нежные прикосновения? А ваша интимная жизнь стала «не такой, как раньше», и больше похожа на механическое исполнение обязанности, чем на близость между двумя любящими людьми? Страсть ушла. Ее можно попытаться вернуть или задуматься о том, чтобы сменить партнера.

Тебе интереснее посмотреть сериал или «закопаться» в работу

Вместо того, чтобы провести время с некогда любимым человеком, ты предпочитаешь посмотреть сериал? А возвращение домой все чаще откладываешь под предлогом большой загруженности на работе? Перестань обманывать себя: тебе больше не интересен этот человек. Важно признаться себе в этом и не пугаться последствий. Ведь признание проблемы — первый шаг к ее решению.

Ты перестала ощущать его поддержку и помощь

Ты больше не чувствуешь, что партнер принимает участие в твоей жизни? Со всеми сложностями ты научилась справляться сама, а волнующие темы привыкла обсуждать с подругами и мамой? Это еще один пункт в копилку «расставание». Еще Мерилин Монро говорила: «С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу». Невозможно не согласиться.

Тебя начали интересовать другие

Если ты начала замечать, что все чаще обращаешь внимание на других мужчин, постарайся задуматься, в какие моменты это происходит? После ссоры с твоим нынешним партнером? Или в моменты, когда тебе хотелось бы от него тепла и заботы? В любом случае, сам факт, что ты стала задумываться об «альтернативных вариантах» заставляет не сомневаться, что твои отношения сейчас трещат по швам.