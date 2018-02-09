6 советов от обладательниц роскошных седых волос

Лента новостей
Российские протестанты оценили секс с роботами Новая версия убийства комбата ДНР Гиви Американцы уничтожили огромное число солдат Асада Мама Тимати рассказала, как сделать из ребенка лидера «Смерть Сталина» может вернуться в Россию при одном условии Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде Этажи леса 6 скрытых признаков, что пора расставаться Французы отпустили Керимова в Россию
Eще в разделе
Мама Тимати рассказала, как сделать из ребенка лидера 6 скрытых признаков, что пора расставаться Да будет снег: как прогулка по городу заменяет тренировки в зале Как выглядит первый «компьютерный» fashion-блогер? Как скрабировать кожу в холодное время года (и надо ли)
Люблю!
18:55 08.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Седые волосы могут быть красивыми, утверждают женщины, которые отказались от искусственных красителей в пользу натуральности. И это действительно так – холодные серебристые оттенки стали открытием 2018 года. Рассказываем о том, что делать, чтобы добиться стильного эффекта платины на голове.

Фиолетовый шампунь

Фиолетовый или синий шампунь — лучшее средство для нейтрализации желтого пигмента. Он придает приятный платиновый оттенок некрасивым желтоватым прядям, появляющимся из-за воздействия хлора, солнечных лучей или дыма.

 

Полоскания лимонной водой

Вода, подкисленная лимонным соком, выравнивает тон и придает благородный блеск седым волосам. Приготовить такой ополаскиватель площе простого: достаточно растворить сок одного лимона в двух стаканах чистой воды.

 

Скажите нет воску и помаде

Обладательницам натуральных седых волос следует избегать косметических средств с плотной текстурой. Воски и помады склеивают пряди, придавая прически неряшливый и неухоженный вид. Вместо них попробуйте легкие моделирующие спреи, добавляющие волосам сатиновый блеск.

 

50 оттенков серого

Колорирование на седых волос выглядит очень эффектно, если смешивать оттенки одной палитры, например, серебристый, белый, светло— и темно-серый. Контрастные тона – коричневый, зеленоватый и бежевый – напротив, размывают общую картину, не позволяя создать цельный и эффектный образ.

 

Румяна

У седины много преимуществ, но есть и негативные моменты – на сером фоне кожа на лице приобретает бледный и нездоровый вид. Чтобы вернуть ее к жизни, используйте румяна сливового, персикового и розового оттенка.

 

Модная стрижка

Главное правило для седых волос – чем короче, тем лучше. Уход за волосами, утратившими пигмент, требует немалых вложений. Вам понадобятся кондиционеры и маски глубокого действия, питательные и лечебные средства – только при должном уходе прическа будет выглядеть на все сто. Отдайте предпочтение каскадным и текстурированным стрижкам, визуально придающим объем прическе.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Inna-media_thumb
Инна Авина
07.02.2018

Снова с Новым годом! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV