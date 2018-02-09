6 советов от обладательниц роскошных седых волос

Седые волосы могут быть красивыми, утверждают женщины, которые отказались от искусственных красителей в пользу натуральности. И это действительно так – холодные серебристые оттенки стали открытием 2018 года. Рассказываем о том, что делать, чтобы добиться стильного эффекта платины на голове.

Фиолетовый шампунь

Фиолетовый или синий шампунь — лучшее средство для нейтрализации желтого пигмента. Он придает приятный платиновый оттенок некрасивым желтоватым прядям, появляющимся из-за воздействия хлора, солнечных лучей или дыма.

Полоскания лимонной водой

Вода, подкисленная лимонным соком, выравнивает тон и придает благородный блеск седым волосам. Приготовить такой ополаскиватель площе простого: достаточно растворить сок одного лимона в двух стаканах чистой воды.

Скажите нет воску и помаде

Обладательницам натуральных седых волос следует избегать косметических средств с плотной текстурой. Воски и помады склеивают пряди, придавая прически неряшливый и неухоженный вид. Вместо них попробуйте легкие моделирующие спреи, добавляющие волосам сатиновый блеск.

50 оттенков серого

Колорирование на седых волос выглядит очень эффектно, если смешивать оттенки одной палитры, например, серебристый, белый, светло— и темно-серый. Контрастные тона – коричневый, зеленоватый и бежевый – напротив, размывают общую картину, не позволяя создать цельный и эффектный образ.

Румяна

У седины много преимуществ, но есть и негативные моменты – на сером фоне кожа на лице приобретает бледный и нездоровый вид. Чтобы вернуть ее к жизни, используйте румяна сливового, персикового и розового оттенка.

Модная стрижка

Главное правило для седых волос – чем короче, тем лучше. Уход за волосами, утратившими пигмент, требует немалых вложений. Вам понадобятся кондиционеры и маски глубокого действия, питательные и лечебные средства – только при должном уходе прическа будет выглядеть на все сто. Отдайте предпочтение каскадным и текстурированным стрижкам, визуально придающим объем прическе.