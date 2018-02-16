6 способов избавиться от боли в спине без лекарств(5)

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Люблю!
20:40 15.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Статистика ВОЗ утверждает, что каждый третий человек на Земле имеет проблемы с позвоночником или суставами. К 30-ти летнему возрасту на периодические или хронические боли в позвоночнике жалуется около 84% населения планеты, из них большая часть приходится на поясничный отдел.

Когда дискомфорт в позвоночнике или острые боли дают о себе знать в повседневной жизни, а нет возможности подойти к вопросу комплексно, можно начать доступные, но действенные меры в виде простых физических упражнений.

 

1. Несколько раз в течении дня, нужно встать спиной к стене, выпрямиться, чтобы макушка головы прикасалась к стене, распрямить плечи, чтобы лопатки максимально прижались к стене, ниже крестец , ягодицы и пятки тоже прикасались к стене. Поясничным отделом давите на стену – это укрепит глубокие поясничные мышцы, спазм которых часто и приводит к болям. Удерживайте позицию от одной до трех минут 5-10 раз в день, по три подхода.

 

2. То же самое упражнение практикуйте в положении лёжа на полу, на гимнастическом коврике. Упражнение на гимнастическом коврике полезно делать перед сном.

 

3. Если вы испытываете неприятные ощущения в поясничном отделе, когда ложитесь спать — подложите небольшое свернутое валиком полотенце в подколенную область. Подберите для себя размер высоты валика до комфортного состояния.

 

4. Ещё один способ расслабить поясницу перед сном или в течении дня: в положении лёжа на спине подтяните согнутые в коленях ноги к животу, и обнимите их руками. Полежите так несколько минут. Затем сделайте мягкие скручивания: согнутые в коленях ноги положите вправо, нижнюю ногу выпрямите, голову поверните влево. Левая рука лежит на согнутой ноге. Плавно и глубоко дышите, выпрямитесь. Также повторите упражнение на левую сторону. Сделайте это движение несколько раз, плавно без резких и быстрых движений в медленном темпе.

 

5. Приучите себя сидеть на фитболе.

 

6. И ещё один важный совет, который будет особенно актуален для молодых мам и тех, чья работа связана с тяжелой физической нагрузкой: поднимая что-либо, всегда начинайте подъем тяжести с «прямого» позвоночника, фиксируйте позвоночный отдел, не давайте прогнуться поясничному отделу, всегда сгибайте для таких задач, колени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
Комментарии (5)
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Пророк 20:46 15:02:2018

Я бы рекомендовал при болях в спине сходить к врачу травматологу ортопеду, к нейрологу, а лучше к нейрохирургу вертебрологу, а не муйню всякую читать, а то можно наворотить дело. Да и к любому мануальшику только после МРТ всего позвоночника, и мануальшик исключительно с дипломом.. Основано на личном опыте

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цук 21:15 15:02:2018

Херня в статье и вы тоже херню пишете. Из личного опыта.

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кен 21:19 15:02:2018

Никаких мануальщиков, сухих растягиваний. Только спортивная медицина. Под лежачий камень вода не течёт. Отёк не смывается лежанием и походом к врачу. Следствие может и уберётся, а причина (СЛАБЫЕ МЫШЦЫ) останется.

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Пророк 21:45 15:02:2018

Вот так я и стал инвалидом, после совета травматолога на Дунтес, без проведения обследования. Оказалось через многие годы, что с антилестезом можно спортом только лежа заниматься, исключая вертикальные нагрузки, особенно на вытянутых вперед руках и вибрационные нагрузки. Очень знающий врач патологоанатом, только его зовут очень поздно

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кен 22:38 15:02:2018

В основном лёжа, конечно. Вертикальные нагрузки исключены, совершенно верно. Но заниматься необходимо. Иначе будет ещё хуже. И заниматься с тренером который в этом понимает что нужно делать исходя из ваших исследований (МРТ и т.д).

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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