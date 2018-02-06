6 типов подруг, с которыми лучше не общаться

Завистливые, вечно недовольные, неспособные порадоваться за вас, стремящиеся вас во всем переплюнуть... Это не дружба, и от таких людей лучше держаться подальше.

Начало года — хорошая возможность подумать об изменениях, чтобы стать новой лучшей версией себя. Но одних целей недостаточно. Важно окружать себя людьми, которые делают жизнь прекрасной, и отпускать тех, кто расстраивает и опустошает вас. Наверняка в жизни есть люди, которых вы переросли. Проведите этот год в здоровой и счастливой компании. Оставьте в прошлом таких подруг, если они у вас есть.

Подруга, которая не радуется за вас

Вы встретили мужчину, с которым готовы пойти на второе свидание, или получили солидный бонус на работе. Вы на седьмом небе, а подруга мрачнее тучи. Возможно, причина в зависти или неуверенности в себе. Она предпочитает игнорировать ваш успех, вместо того чтобы порадоваться и отпраздновать его с вами. Лучше делитесь радостью с теми, кто болеет за вас.

Подруга, которая делает сомнительные комплименты

Она формулирует мысли так, что сразу не поймешь, это комплимент или оскорбление. Например, говорит, что хотела бы жить вашей жизнью, потому что у вас нет настоящей ответственности и обязанностей. Или отмечает, как чудесно выглядит ваш наряд издалека. Все комплименты начинаются с милых фраз, но заканчиваются негативом. Мир полон критиков. Не стоит вкладывать силы в отношения с подругой, которая проявляет пассивную агрессию.

Подруга, которая всегда настроена негативно

Она не только не рада за вас, она в принципе не рада ничему. Купила платье с 50% скидкой? Наверняка оно сядет. Нашли новую квартиру? Но в этом районе так шумно. О чем бы ни шла речь, у нее всегда есть отрицательное мнение на этот счет. Возможно, она действительно воспринимает этот мир как бездну негатива, но вам не стоит испытывать это влияние на себе.

Подруга, которая постоянно срывает планы

Она звонит за пять минут до назначенного ужина и говорит, что все еще ходит по магазинам. Отменяет поход на концерт, о котором вы долго мечтали, накануне вечером. Конечно, иногда жизнь вмешивается в планы — с этим ничего не поделаешь. Но игнорировать обязательства перед другими и вести себя как заблагорассудится совсем другое дело. Помните, как мало у вас свободного времени. Посвящайте его друзьям, которые относятся к нему уважительно.

Подруга, которая соревнуется с вами

Успех подруги может стать мотивацией для достижения ваших целей, но соперничество не должно лежать в основе отношений. Возможно, она ведет счет. Приготовили блюдо, которым гордитесь? Она умела готовить его еще год назад. Купили туфли, на которые долго копили? У нее таких уже две пары. Такие отношения обречены. Приятнее общаться с людьми, которые желают вам лучшего, а не пытаются самоутвердиться за ваш счет.

Подруга, с которой вы потеряли близость

Эту потерю принять тяжелее всего. Ваши жизни изменились, и вы изменились вместе с ними. Если вы пытались восстановить контакт, но безуспешно, логично отпустить отношения. Может быть, она все еще предпочитает встречаться с мужчинами, которые плохо с ней обращаются. Возможно, за прошлый год она сменила уже три города и почти не отвечает на ваши сообщения. Что бы ни произошло, не каждый человек сохранит свою роль на протяжении всей вашей жизни. Эти отношения тому доказательство.