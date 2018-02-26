Татуировки, как правило, долговечны, поэтому ты наверняка хорошо подумала, что и где хочешь набить. Но не все части тела одинаково удобны для нанесения тату!

Если ошибиться с местом, она со временем начнет стираться. Специалисты не рекомендуют делать татуировки там, где с кожей часто контактирует одежда или на рисунок попадает солнечный свет. Вот перечень запретных мест, о которых мастер может не сказать, а ты должна знать.

1. Ладони

Кожа на ладонях слишком жесткая, чтобы рисунок остался на ней надолго. То же касается и кожи на обратной поверхности пальцев. Со временем тату превратится в сизое пятно.

2. Кисти рук

Во-первых, тоже довольно сложное для работы место. Во‑вторых, яркие цвета не будут такими яркими, как задумывалось, а черный — по‑настоящему черным.

3. Ступни

Татуировка будет стираться из-за контакта с носками, колготками и обувью. Если, конечно, ты не согласна всю жизнь ходить в юбке и босиком.

4. Локти

Ты постоянно сгибаешь и разгибаешь руки, тату со временем сотрется.

5. Подмышки

Кожа в этом месте постоянно сжимается и расправляется, для рисунка это губительно.

6. Плечи

А также ключицы, если ты любишь носить рюкзаки. Из-за частого контакта с лямками красота татуировки померкнет.

Как сохранить татуировку?

1. Увлажняй кожу

Чем лучше будешь за ней ухаживать, тем дольше тату будет яркой и радующей. Используй средства без запаха на водной основе, ланолин и вазелин не подойдут. Они слишком грубые и могут забить поры на коже.

2. Береги рисунок от солнца

Как минимум 2−3 месяца после нанесения, пока идет процесс заживления. Пользуйся самым мощным защитным кремом. Да и потом лучше не подставлять этот участок под солнечные лучи без нужды.

3. Не носи вещи в обтяжку

Джинсы скинни и спортивные топы могут испортить рисунок со временем.