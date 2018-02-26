6 участков тела, на которые нельзя наносить татуировку(2)

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Люблю!
12:50 26.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Татуировки, как правило, долговечны, поэтому ты наверняка хорошо подумала, что и где хочешь набить. Но не все части тела одинаково удобны для нанесения тату!

Если ошибиться с местом, она со временем начнет стираться. Специалисты не рекомендуют делать татуировки там, где с кожей часто контактирует одежда или на рисунок попадает солнечный свет. Вот перечень запретных мест, о которых мастер может не сказать, а ты должна знать.

 

1. Ладони

Кожа на ладонях слишком жесткая, чтобы рисунок остался на ней надолго. То же касается и кожи на обратной поверхности пальцев. Со временем тату превратится в сизое пятно.

 

2. Кисти рук

Во-первых, тоже довольно сложное для работы место. Вовторых, яркие цвета не будут такими яркими, как задумывалось, а черный понастоящему черным.

 

3. Ступни

Татуировка будет стираться из-за контакта с носками, колготками и обувью. Если, конечно, ты не согласна всю жизнь ходить в юбке и босиком.

 

4. Локти

Ты постоянно сгибаешь и разгибаешь руки, тату со временем сотрется.

 

5. Подмышки

Кожа в этом месте постоянно сжимается и расправляется, для рисунка это губительно.

 

6. Плечи

А также ключицы, если ты любишь носить рюкзаки. Из-за частого контакта с лямками красота татуировки померкнет.

 

Как сохранить татуировку?

 

1. Увлажняй кожу

Чем лучше будешь за ней ухаживать, тем дольше тату будет яркой и радующей. Используй средства без запаха на водной основе, ланолин и вазелин не подойдут. Они слишком грубые и могут забить поры на коже.

 

2. Береги рисунок от солнца

Как минимум 2−3 месяца после нанесения, пока идет процесс заживления. Пользуйся самым мощным защитным кремом. Да и потом лучше не подставлять этот участок под солнечные лучи без нужды.

 

3. Не носи вещи в обтяжку

Джинсы скинни и спортивные топы могут испортить рисунок со временем.

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
Комментарии (2)
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Саня 12:55 26:02:2018

А лучше, мозги себе "нанеси" вместо татуировки.

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I.D. 21:06 26:02:2018

Я категорически против любых татуировок у женщин.

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26.02.2018

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