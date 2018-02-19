6 звездных советов о красоте, которым не стоит следовать

Знаменитости и не обязаны знать все на свете, но вот от плохих советов своим поклонникам им лучше воздержаться.

Кейт Хадсон

Актриса считает, что лед – верное средство в борьбе с преждевременными морщинами и тусклым цветом лица. Только вместо классики жанра (кусочка льда) звезда использует целую миску. Она опускает в нее лицо и «выныривает» тогда, когда становится совсем холодно.

На самом деле: Может быть, этот рецепт и эффективен конкретно для Кейт, но вот справиться с таким испытанием, как перепады температур и сильное охлаждение, под силу не всякой коже. Например, чувствительное лицо или кожа с куперозом явно спасибо за такое испытание не скажут. Да и помощь в спасении от морщин под большим вопросом.

Леди Гага

Глиттер и так некоторые считают опасной штукой, а после советов певицы макияж с блестками, скорее всего, станет вообще противозаконным. Гага отдирает глиттер скотчем: накладывает полоску и раз – блестки вместе с клейкой лентой удаляются с кожи… Вместе с пушковыми волосами и элементами эпидермиса.

На самом деле: Такая процедура не только довольно болезненная, но вредная: канцелярский скотч (или даже косметический) может вызвать на коже раздражения и повредить ее. Смысл есть, только если аккуратно прикладывать ленту к коже и снимать те частички, которые попали под глаз (но для этого нужна сноровка и аккуратность), – именно так действовала ее визажист Сара Николь Танно, когда готовила Гагу к «Грэмми» в этом году.

Сьюки Уотерхаус

Британская модель и бывшая девушка Брэдли Купера (да, он не всегда встречался с обворожительной Ириной Шейк) считает колу спасительным средством для создания объемной прически. По словам звезды, после ополаскивания шипучим напитком волосы становятся пышными, поскольку пузырьки насыщают их кислородом.

На самом деле: Компоненты газировки очень агрессивны – они вымывают питательные вещества, делая волосы сухими и безжизненными. Кроме того, входящие в состав колы кислоты могут осветлить волосы (а вдруг ты на это не подписывалась?). Да и судя по образам Сьюки, ее локоны не всегда выглядят так эффектно, как она об этом говорит.

Гвинет Пэлтроу

Легче сказать, какие советы Гвинет с ее сайта Goop не называли глупыми и даже опасными для здоровья. К примеру, она советовала применять лягушачий яд в качестве предупреждения онкологии. Она учила подписчиков правильно зевать (и сознательно делать это перед сном) – если расслабить горло и сесть прямо во время этого «упражнения», то можно снять весь стресс, накопленный за день. Из последнего – это предложение купить (на ее сайте, разумеется) кофейную клизму, которая поможет в детоксе.

Пожалуй, самый невинный лайфхак из этого черного списка – мытье головы пищевой содой, чтобы волосы дольше оставались чистыми.

На самом деле: Специалисты считают, что кофейная клизма вызывает воспаление кишечника.

Кира Найтли

Кира напрямую не советует фанатам выдавливать прыщи, но признается, что частенько делает это перед зеркалом.

На самом деле: Хочется верить, что не все звезды, страдающие от акне, придерживаются подобных способов. Дерматологи всего мира неустанно твердят, что так делать ни в коем случае нельзя. Минимум, чего можно добиться такими манипуляциями, – продлить время заживления, а максимум – усугубить состояние кожи. Ведь на месте выдавленного прыща может образоваться рубец.

Джессика Симпсон

Певица и актриса как-то призналась, что чистит зубы три раза в неделю, не больше. В ее представлении именно паста провоцирует неприятный запах изо рта и проблемы с эмалью. А вот зубной нитью Джессика пользуется ежедневно и считает, что этого для гигиены достаточно.

На самом деле: Стоматологи бы точно поспорили с Симпсон – если хочешь здоровые и белые зубы, то без пасты не обойтись.