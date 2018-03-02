650 школьников станут олимпийцами

Рижская дума считает очень важным, чтобы молодежь почувствовала дух спортивной конкуренции, принципы олимпийской борьбы. Столичное самоуправление финансово поддерживает своих юных спортсменов, оплачивая транспорт, питание, а также атрибутику.
Ребята померятся силами в следующих видах спорта – беговые лыжи, сноуборд, биатлон, катание на коньках, хоккей с шайбой, зимнее спортивное ориентирование, саночный спорт, керлинг, большая школьная эстафета и зимний семейный забег.
Наиболее активными олимпийцами оказались команды «языковых» школ — Рижского Французского лицея (82 участника), Государственная Немецкая гимназия (50 спортсменов) и Английская гимназия (43).