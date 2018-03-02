650 школьников станут олимпийцами

Лента новостей
Когда Латвия избавится от мусора Сотрудники ABLV приглашают всех для последней фотографии Fox: Школьники США смогут менять пол и расу втайне от родителей Чем опасен лишний вес 10 правил семейной жизни, которые можно и нужно нарушить Военный психоз в России. Как послание Путина обсуждали на телевидении Дети послевоенной Риги 7 самых ужасных вещей, которые ты можешь сделать со своими волосами Почему Римшевич не может остаться главой Банка Латвии
Eще в разделе
Новое пособие на медицину: для кого оно? Деньги на идеи: конкурс для молодых бизнесменов Турлайс: «Кто и зачем раскалывает Латвию?» У нерадивых хозяев отберут дома Здесь есть красивые дома!
Татьяна Пушкарева
14:54 02.03.2018
Наш город / Наш город

В год Олимпийских игр 2 и 3 марта в Эргли проходит Зимний олимпийский фестиваль. В нем примет участие более 650 рижских школьников.

Рижская дума считает очень важным, чтобы молодежь почувствовала дух спортивной конкуренции, принципы олимпийской борьбы. Столичное самоуправление финансово поддерживает своих юных спортсменов, оплачивая транспорт, питание, а также атрибутику.

 

Ребята померятся силами в следующих видах спорта – беговые лыжи, сноуборд, биатлон, катание на коньках, хоккей с шайбой, зимнее спортивное ориентирование, саночный спорт, керлинг, большая школьная эстафета и зимний семейный забег.

 

Наиболее активными олимпийцами оказались команды «языковых» школ — Рижского Французского лицея (82 участника), Государственная Немецкая гимназия (50 спортсменов) и Английская гимназия (43).

riga.lv/RU / Фото

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV