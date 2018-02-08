670 евро в месяц получает на транспортные расходы депутат Клявиньш (6)

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Тимур Пушкарев
14:06 08.02.2018
Политика / Политики

В виде компенсаций за аренду квартир и транспортные расходы депутаты Сейма в прошлом году в целом получили 326 450 евро, что почти на 9000 евро больше, чем в 2016 году.

Самые дорогие квартиры в прошлом году снимали депутаты Дзинтарс Закис («Единство») и Неллия Клейнберга (Латвийское объединение регионов).

 

В свою очередь самые крупные транспортные компенсации получили Аскольд Клявиньш (Союз «зеленых» и крестьян) и Иван Рыбаков («Согласие»).

 

Клявиньшу транспортные расходы в прошлом году были компенсированы на сумму 8035,37 евро, и это удивительно по крайней мере по двум причинам. Во-первых, он является одним из тех политиков, которые часто приезжают на работу в Сейм на велосипеде. Во-вторых, Клявиньш еще совсем недавно был рижанином и перед тем, как попасть в парламент, являлся депутатом столичной думы. Но, как оказалось, получив мандат депутата Сейма, он задекларировался по месту принадлежащей ему недвижимости возле Лиепаи, тем самым получив возможность претендовать на значительно более крупную компенсацию. Если условия позволяют, депутат по дороге в столицу оставляет свой автомобиль в доме под Ригой и далее в город отправляется на велосипеде.

Latvijas Avīze / Фото LETA
Комментарии (6)
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Все наши депутаты 14:21 08:02:2018

большие патриотSSы нашей родной Латвии.))))

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ПЕДУАРДАМ 14:28 08:02:2018

А НЕМЕЦ,ШЕФ "ЭЙРБЛТИК" ВООБЩЕ из ГЕРМАНИИ РУЛИТ ЛАТЫШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАКОМПАНИЕЙ за 5 МИЛЛИОНОВ ЕЙРО в ГОД!!!!
и ЛАТЫШСКАЯ КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ
БОИТСЯ ПРОВЕРИТЬ у НЕМЕЦКОГО ОККУПАНТА
ЗНАНИЯ на ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ...

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Latviešu patriots 14:42 08:02:2018

Un kāda tev okupantam ir daļa?

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нина 15:34 08:02:2018

да,патриот,тебе сцы в глаза,а тебе всё божья роса,латвию,внаглую грабят и всякие флики,да и местные чинуши, а истые латвиеши сидят и сопли жуют !!

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Латыши перевели Камасутру 17:56 08:02:2018

Все равно получилось про оккупацию.

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дед 15:48 08:02:2018

есть такая профессия - депутат - ничего не делаешь, зарплата хорошая, доплаты - хорошие, премии, комиссии ... в общем, все хорошо, осталось только сделать место депутата семейным, пожизненным. Прямо на кресле написать фамилию. Да и на заседания можно не ходить, че там делать? По телефону проголосовать за то, что скажут старшие товарищи, тут главное не ошибиться с кнопкой

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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