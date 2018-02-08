В виде компенсаций за аренду квартир и транспортные расходы депутаты Сейма в прошлом году в целом получили 326 450 евро, что почти на 9000 евро больше, чем в 2016 году.

Самые дорогие квартиры в прошлом году снимали депутаты Дзинтарс Закис («Единство») и Неллия Клейнберга (Латвийское объединение регионов).

В свою очередь самые крупные транспортные компенсации получили Аскольд Клявиньш (Союз «зеленых» и крестьян) и Иван Рыбаков («Согласие»).

Клявиньшу транспортные расходы в прошлом году были компенсированы на сумму 8035,37 евро, и это удивительно по крайней мере по двум причинам. Во-первых, он является одним из тех политиков, которые часто приезжают на работу в Сейм на велосипеде. Во-вторых, Клявиньш еще совсем недавно был рижанином и перед тем, как попасть в парламент, являлся депутатом столичной думы. Но, как оказалось, получив мандат депутата Сейма, он задекларировался по месту принадлежащей ему недвижимости возле Лиепаи, тем самым получив возможность претендовать на значительно более крупную компенсацию. Если условия позволяют, депутат по дороге в столицу оставляет свой автомобиль в доме под Ригой и далее в город отправляется на велосипеде.