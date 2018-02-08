Самые дорогие квартиры в прошлом году снимали депутаты Дзинтарс Закис («Единство») и Неллия Клейнберга (Латвийское объединение регионов).
В свою очередь самые крупные транспортные компенсации получили Аскольд Клявиньш (Союз «зеленых» и крестьян) и Иван Рыбаков («Согласие»).
Клявиньшу транспортные расходы в прошлом году были компенсированы на сумму 8035,37 евро, и это удивительно по крайней мере по двум причинам. Во-первых, он является одним из тех политиков, которые часто приезжают на работу в Сейм на велосипеде. Во-вторых, Клявиньш еще совсем недавно был рижанином и перед тем, как попасть в парламент, являлся депутатом столичной думы. Но, как оказалось, получив мандат депутата Сейма, он задекларировался по месту принадлежащей ему недвижимости возле Лиепаи, тем самым получив возможность претендовать на значительно более крупную компенсацию. Если условия позволяют, депутат по дороге в столицу оставляет свой автомобиль в доме под Ригой и далее в город отправляется на велосипеде.
большие патриотSSы нашей родной Латвии.))))« ответить
А НЕМЕЦ,ШЕФ "ЭЙРБЛТИК" ВООБЩЕ из ГЕРМАНИИ РУЛИТ ЛАТЫШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВИАКОМПАНИЕЙ за 5 МИЛЛИОНОВ ЕЙРО в ГОД!!!!« ответить
и ЛАТЫШСКАЯ КОМИССИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЯЗЫКУ
БОИТСЯ ПРОВЕРИТЬ у НЕМЕЦКОГО ОККУПАНТА
ЗНАНИЯ на ВЫСШУЮ КАТЕГОРИЮ...
Un kāda tev okupantam ir daļa?« ответить
да,патриот,тебе сцы в глаза,а тебе всё божья роса,латвию,внаглую грабят и всякие флики,да и местные чинуши, а истые латвиеши сидят и сопли жуют !!« ответить
Все равно получилось про оккупацию.« ответить
есть такая профессия - депутат - ничего не делаешь, зарплата хорошая, доплаты - хорошие, премии, комиссии ... в общем, все хорошо, осталось только сделать место депутата семейным, пожизненным. Прямо на кресле написать фамилию. Да и на заседания можно не ходить, че там делать? По телефону проголосовать за то, что скажут старшие товарищи, тут главное не ошибиться с кнопкой« ответить