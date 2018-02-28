68-летняя модный блогер Сюзи Грант покорила Instagram

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Люблю!
19:40 28.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Моде покорны все возрасты: 68-летняя англичанка Сюзи Грант стала популярным фэшн-блогером в Instagram. Рассказываем, как ей это удалось.

Вы сильно заблуждаетесь, если считаете, что после шестидесяти женщина не может быть привлекательной. 68-летняя Сюзи Грант — живое тому подтверждение. Яркая жительница Брайтона ведет популярный блог в Instagram, посвященный моде и здоровому образу жизни. Грант уверена, что возраст — это только цифра, а с выходом на пенсию жизнь только начинается.

 

 

По словам Грант, она не всегда вела такой образ жизни — в прошлом она много курила и злоупотребляла алкоголем. Отказаться от вредных привычек Сюзи решила после смерти матери, которая умерла от сердечного приступа в 63 года. «В тот момент я поняла, что хочу жить по-другому», — вспоминает Грант. С тех пор Сюзи стала диетологом и написала три книги о здоровом питании.

 

На этом перемены не закончились. «Когда мне исполнилось 50 лет, я будто стала невидимой в глазах окружающих, Мужчины перестали обращать на меня внимание. — рассказывает Грант. — Тогда я решила, что пора сменить образ. Я стала ярко одеваться, покрасила волосы в красный цвет, и — о чудо! — я снова оказалась в центре внимания. Незнакомые люди часто делают мне комплименты: им нравится мое чувство стиля».

 

 

Сюзи любит модные эксперименты: в ее гардеробе есть короткие девчачьи платья, джинсы-бойфренды, цветные шубы из искусственного меха и даже мини-шорты. Завершают образ яркие аксессуары: крупные украшения в стиле бохо, очки «кошачий глаз » и повязка на голову — фирменная прическа Грант.

 

«Я хочу, чтобы люди наконец поняли, что иметь свой стиль можно и в зрелом возрасте, — говорит Сюзи. — Вы можете быть безумными, эксцентричными — да кем угодно! А превращаться в бабушку совсем необязательно».

 

 

 

Glamour / Фото
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Люблю!
28.02.2018

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