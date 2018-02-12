7 дней Масленицы: традиции, обычаи и гадание на блинах

В 2018 году Масленичная неделя длится с 12 по 18 февраля. Вспоминаем традиционные масленичные традиции и обряды. Многие из них можно соблюдать и в современной жизни. Будет весело и вкусно!

История Масленицы

Издавна Масленица — один из любимейших народных праздников. Он достался нам в наследство от языческой культуры и связан с древними традициями проводов зимы и встречи весны. Наши предки считали блин символом солнца, поскольку он, как и солнце, желтый, круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.

В древнеславянской культуре Масленица выпадала на весеннее равноденствие и была связана с именем бога плодородия Валеса. Историки считают, что славянская масленица соответствовала западноевропейскому карнавалу, а для славян она долгое время знаменовала собой встречу Нового Года.

Запретить Масленицу после Крещения Руси не представлялось возможным, поэтому церковь постаралась «христианизировать» ее, для чего совместила с «сырной седмицей» — последней подготовительной неделей перед Великим Постом, когда можно вдоволь полакомиться перед длительным воздержанием от скоромной пищи.

Обряды на Масленицу

Каждый день Масленицы особый. Вот расписание на всю неделю:

Понедельник. Встреча Масленицы! Пора печь блины, строить горки и крепости — с расчетом не только на детей, но и на взрослых. Согласно поверью, чем дальше уедут санки и чем громче будет веселье, тем лучше будет урожай в этом году. Раньше свекры отправляли невестку к родителям, готовиться к встрече гостей. Вечером сваты шли к родственникам — на блины.

Вторник. Заигрыши. В этот день молодежь участвовала в веселых играх и заигрывала друг с другом. Традиционно на второй день Масленицы устраивались смотрины невест. Молодые люди в шутку и всерьез приглядывали за девушками — ловка ли, хороши ли ее блины? Не возбранялось и флиртовать.

Среда. Лакомки — к теще на блины. В третий день Масленицы принято навещать родителей жены или невесты. Хозяйка дома потчует любимого зятя знатным угощением, не скупится на яства. Есть даже поговорка для среды «Что есть в печи — все на стол мечи!».

Четверг. Разгуляй! Все дела откладывали на потом, чтобы как следует повеселиться. Народные гуляние достигают максимального размаха! С четверга и до конца недели начиналась «широкая Масленица».

Пятница. Тещины вечерки. А теперь зять практикуется в искусстве выпечки блинов!

Суббота: Золовкины посиделки. Молодые хозяюшки приглашали в гости родню мужа, накрывали для них вкусный стол и одаривали презентами.

Воскресенье: Проводы Масленицы. День покаяния перед наступающим Великим постом. Просим прощения и отвечаем кающимся: «Бог простит!» И, конечно, в воскресенье принято сжигать чучело зимы, прощаясь с надоевшими морозами.

Еще один важный день: первый понедельник после масленичной недели — «чистый понедельник». Принято отмывать дом после праздника и ходить в баню.

Развлечения на Масленицу

Бытовало стойкое убеждение, что не «потешить на широкую Масленицу – значит, жить в горькой беде и жизнь худо кончить»!

Говорили: «Хоть себя заложи, а Масленицу проводи». Безудержное чревоугодие и веселье рассматривались как своеобразное магическое предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех делах. Людей на центральных площадях городов шутками и прибаутками встречали скоморохи и зазывалы, предлагая поучаствовать в «масленичных потехах».

И сегодня, соблюдая традиции, можно отпраздновать Масленицу. Народ гуляет от души. Дети и взрослые плутают в затейливом снежном лабиринте, соревнуются в кидании валенок, подушечных боях, в перетягивании каната, ползании по ледяному столбу. А еще Масленица всегда славилась кулачными боями и силовыми потехами. Они носили еще и воспитательные цели: в борьбе проверялся и закалялся характер мальчиков и юношей, будущих бойцов.

Ну и как без катания с ледяной горы? Как и в давние времена, катаются на всем, что может легко скользить по ледяной поверхности: рогожках, ледянках, половинках чурок.

Катались и на санях! Санки ради праздника разрисовывали и украшали. Особенно старались незамужние девушки: они могли пригласить понравившегося парня прокатиться вместе. На Вологодчине устраивали еще и катание на шестах — плоских досках вроде лыж. На одну доску становился один человек, на другую, лицом к нему, другой. И так, обнявшись, они боком спускались с горы.

Взятие снежного городка. Еще одна любимая в народе забава. Собравшиеся сначала дружно возводят из снега крепость с затейливыми башнями и воротами, затем делятся на две партии, одна из которых осаждает крепость, а другая отбивается снежками. Традиция штурмовать снежную крепость на Масленицу родилась в Сибири. А всероссийскую славу забава получила благодаря Василию Сурикову. Его картина «Взятие снежного городка» создана по следам его детских впечатлений от родного села Торгашино, что на Енисее.

Сжигание чучела на Масленицу

Целую неделю Широкая Масленица «пела-плясала, ела-пила, друг к дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась», но в воскресенье (18 февраля) и ей приходит конец. В этот день раздают маленькие венички из веток и разноцветные ленточки, символизирующие все то плохое, что произошло с вами зимой. Нужно привязать эти ленточки на прутики и сжечь свои «обиды» в большом масленичном костре. Но перед этим не забыть попросить прощения у всех окружающих, а также у самой Масленицы: «Прости, Маслена Васильевна, далее гулять не по силам нам. Спасибо тебе за блины, за веселье, за песни и танцы, за пир и похмелье. Пришла пора тебя провожать, да огню предавать».

Соломенное чучело, олицетворяющее уходящую зиму, устанавливают в центре костровой площадки, на возвышенности, и прощаются с ним шутками, песнями и танцами. Под улюлюканье чучело поджигают, и когда оно сгорит, прыгают через догорающий костер.

Песни, частушки на Масленицу

Масленичный фольклор должен заряжать весельем и радостью, ведь мы встречаем весну и провожаем надоевшую зиму! Возможно, они пригодятся тебе для сценария Масленицы!

В испытаньях хлопцы стойки

В испытаньях хлопцы стойки,

А в стряпне девчонки бойки –

Сладки блинчики пекут,

Угощенья подают.

Для любимой за платок

Для любимой за платок

Парень лезет на шесток.

А шесток облит водой,

Оттого и ледяной.

Напеки, кума, блинов

Напеки, кума, блинов,

Да чтоб были пышные.

Нынче Маслена неделя –

Можно съесть и лишнего.

Масленица-белоножка

Масленица – белоножка,

Задержись у нас немножко,

На недельку, на денёчек,

На единственный часочек!

Широкая Масленица

Широкая Масленица,

Мы тобою хвалимся,

На горах катаемся,

Блинами объедаемся!

Я на Маслену готов

Я на Маслену готов

Скушать 50 блинов.

Закушу их сдобою,

Похудеть попробую.

Масленица для детей

Во время праздника малыши свистят в свистульки, созывая перелетных птиц домой. Пора-пора, скоро солнышко растопит снег! А еще все дети любят качаться на качелях! Отсюда и масленичное поверье, что кто выше всех взлетит на качелях-каруселях, тот и принесет своей семье самый большой урожай.

Гадания на Масленицу

В древности по тому, какие получались блины, предсказывали судьбу. Первый блин случился не комом, а легко перевернулся? Удача! Девушку, которая его печет, ожидает скорое замужество! Далее по краям блина определяли, будут ли отношения счастливыми. Если края блина ровные, то и брак будет долгим.

Количество детей определялось по количеству дырочек в блинчике. Сколько дырочек, столько и наследников будут. Вот почему на Руси так ценилось умение печь «ноздреватые» блины!

Гадать на здоровье тоже можно по блинам. Румяный блин обещает силу и выносливость на долгие годы. И вот, что еще занятно! С помощью блинов предполагается даже узнать пол будущего ребенка: в конце праздничной недели блины раздавали прохожим. Если первым угощение возьмет мужчина, ждать в семье рождения наследника, а если женщина, в семье появится дочь.