7 гениальных применений лимона

Заменит пятновыводитель и массу другой химии.

1. Освежить микроволновку

Мелко порубите лимон, положите его в фаянсовую миску и залейте водой. Включите микроволновку на максимум и подождите, пока дверца печки не запотеет изнутри. Выключите и оставьте, не открывая на 15 минут.

Затем просто протрите изнутри стенки микроволновки чистой одноразовой салфеткой.

2. Удалить пятна с белья

Безопасно даже для старых или деликатных тканей. Намочите пятно срезом лимона, посыпьте солью и накройте половинкой лимона на 30 минут. Затем смойте теплой водой с уксусом.

3. Пятна ржавчины

Метод тот же: соль и лимон, но лимонному соку нужно дать высохнуть на солнце. Повторить несколько раз, пока пятно не исчезнет.

4. Хромированная сантехника

Просто протрите лимоном, а затем вытрите насухо. Блеск, красота!

5. Пятна на футболке

Прежде чем бросить одежду в стирку, протрите подмышки футболки лимонным соком или уксусом.

6. Сорняки

Опрыскайте растения лимонным соком (да, да, уксусом будет дешевле, мы знаем, но не так красиво) — и сорняки завянут. Не поливайте цветы, гибнет все.

7. Сделайте собственный освежитель воздуха

Сварите на медленном огне лимон и специи, какие вам по душе, остудите и залейте в пульверизатор.