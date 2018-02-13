7 гениальных применений лимона

1. Освежить микроволновку
Мелко порубите лимон, положите его в фаянсовую миску и залейте водой. Включите микроволновку на максимум и подождите, пока дверца печки не запотеет изнутри. Выключите и оставьте, не открывая на 15 минут.
Затем просто протрите изнутри стенки микроволновки чистой одноразовой салфеткой.
2. Удалить пятна с белья
Безопасно даже для старых или деликатных тканей. Намочите пятно срезом лимона, посыпьте солью и накройте половинкой лимона на 30 минут. Затем смойте теплой водой с уксусом.
3. Пятна ржавчины
Метод тот же: соль и лимон, но лимонному соку нужно дать высохнуть на солнце. Повторить несколько раз, пока пятно не исчезнет.
4. Хромированная сантехника
Просто протрите лимоном, а затем вытрите насухо. Блеск, красота!
5. Пятна на футболке
Прежде чем бросить одежду в стирку, протрите подмышки футболки лимонным соком или уксусом.
6. Сорняки
Опрыскайте растения лимонным соком (да, да, уксусом будет дешевле, мы знаем, но не так красиво) — и сорняки завянут. Не поливайте цветы, гибнет все.
7. Сделайте собственный освежитель воздуха
Сварите на медленном огне лимон и специи, какие вам по душе, остудите и залейте в пульверизатор.
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