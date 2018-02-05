7 правил отношений, которые нельзя нарушать

В каждых отношениях есть свои негласные правила, но есть и такие, которые считаются общими для всех. И их, если вы не хотите порвать с партнером, нарушать ни в коем случае нельзя. Что это за принципы? Разбираемся вместе.

Нарушать личное пространство

К сожалению, далеко не для всех неуважительное отношение к личному пространству партнера — жесткое табу. Именно из-за этого происходят вещи, уже ставшие притчей во языцех. Например, тайное чтение сообщений на телефоне мужа и неуместное требование интимной близости от жены, совершенно к этому нерасположенной. Стоит ли говорить, что к укреплению романтики и доверия между партнерами это совершенно не приводит?

Изменять

Тайные свидания «на стороне» и мимолетные романы — безусловно, действенный способ получить заряд адреналина. Но какой ценой? Тема супружеских измен стара как мир, и ничего нового сказать по этому поводу невозможно: неверность неминуемо принесет боль обоим. Если либидо «требует перемен», лучше набраться смелости и открыто сказать об этом партнеру. Возможно, вы сумеете прийти к компромиссу.

Хамить

Принято считать, что влюбленность заканчивается тогда, когда с партнером начинаешь разговаривать, не пытаясь подобрать нужных слов. Однако мало кто признает, что конец любви — это когда близкому начинаешь откровенно хамить. Именно в эти кризисные моменты не остается сил и желания на то, чтобы быть деликатной и оберегать чувства возлюбленного. Но стоит все же взять себя в руки. Потому что механизм обоюдных обид запустить просто, а остановить невозможно. Потому что даже если вам удастся выйти из кризиса, на подсознании партнера все равно останутся обидные слова, произнесенные в его адрес.

Манипулировать

Пытаться склонить партнера на свою сторону, зная, что он этого не хочет — чистой воды манипуляция, которая не только нелестно характеризует тебя, но и напрочь убивает чувства. Потому что даже самая искусная хитрость между близкими людьми всегда чувствуется, а это подрывает доверие и уничтожает душевную близость.

Пытаться перевоспитать

Еще один способ лишиться взаимной искренности в отношениях — пытаться перевоспитать своего партнера. Безусловно, едва ли не у каждой периодически возникает желание «переделать» своего избранника. Но именно в тот момент, когда эта мысль из конструктивного диалога превращается в череду менторских наставлений, и разрушается любовь.

Лгать

В романтических отношениях не существует понятия «мелкая ложь». Люди создают семьи и ищут себе пару, чтобы вместе преодолевать трудности и идти к победам. А те моменты неискренности, которые кажутся «пустяком», на деле же тянут за собой вереницу последствий. Именно они, как эффект бабочки, рано или поздно «сломают» любую пару.

Забывать, зачем вы вместе

Последнее по счету, но далеко не по значимости, правило: никогда не забывайте, почему вы оказались рядом друг с другом. В момент, когда искренняя любовь превращается во всего-навсего более простой способ «тянуть» ипотеку — ни о каких здоровых отношениях речи идти не может.