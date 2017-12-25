7 рецептов безалкогольных коктейлей для Нового года

Апельсиновый пунш
@spiritedla
Обычно при приготовлении пунша используется ром. Но многие бармены уже давно научились делать разные виды безалкогольного пунша, и апельсиновый — самый новогодний и богатый витаминами вариант.
Ингредиенты:
Апельсины — 5 шт.
Заваренный черный чай — 500 мл
Сахарный сироп — 1/2 стакана
Кубики льда — 300 г
Приготовление:
На дно большой стеклянной чаши выложите кубики льда. Добавьте туда охлажденный чай, сок четырех апельсинов и сахарный сироп. Хорошо размешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 20 минут. Подавайте пунш, украсив апельсиновыми дольками.
Безалкогольное шампанское домашнего приготовления
@dkdphotography53
Приготовить безалкогольное шампанское в домашних условиях очень просто, а эксперты уверяют, что на вкус оно почти не отличается от классического.
Ингредиенты:
Лимоны — 3 шт.
Яблоки — 2 шт.
Сахар — 75 г
Листья мяты — 10 шт.
Газированная вода — 100 мл
Приготовление:
Выжмите сок из двух лимонов, подогрейте и вмешайте сахар — получится концентрированный лимонный сироп. Удалите сердцевину яблок и нарежьте их небольшими кусочками. Выжмите сок из оставшегося лимона, смешайте его с водой и полученным сиропом, добавьте яблоки и мяту, хорошо размешайте. Подавать такое шампанское стоит со льдом или сильно охлажденным.
Апельсиновый морс с корицей
@supermarketland
Традиционный морс готовится из ягод, но апельсиновый вариант как нельзя лучше подходит для празднования Нового года. Можно сделать такой же из мандаринов, но для этого вам понадобится в два раза больше терпения.
Ингредиенты:
Апельсины — 3 шт.
Сахар — 300 г
Вода — 1,5 л
Корица — 1 ч. л
Веточки розмарина
Приготовление:
Апельсины разрежьте пополам и выжмите из них сок. Кожуру и мякоть положите в кастрюлю и залейте теплой водой. Добавьте сахар, корицу, доведите до кипения и готовьте на среднем огне 15 минут. Затем накройте крышкой и остудите. Процедите апельсиновый отвар, влейте апельсиновый сок и подавайте охлажденным.
Безалкогольный яблочный глинтвейн
@lifeandstyle001
Глинтвейн является традиционным рождественским напитком в Европе. К тому же он помогает при лечении простуды. Советуем пить этот напиток, чтобы согреться в новогоднюю ночь.
Ингредиенты:
Яблочный сок — 1 л
Цедра лимона — 2 ст. л.
Апельсин — 1 шт.
Гвоздика — 3 бутона
Корица — 2 ст. л.
Кардамон — 1 ч. л.
Мускатный орех — 1 ч. л.
Вода — 80 мл
Приготовление:
Разрежьте апельсин на дольки и положите его в кастрюлю. Добавьте туда остальные ингредиенты и залейте смесью воды и яблочного сока в пропорции 1:1. Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагрейте до 70 градусов. Следите за тем, чтобы напиток не закипел. Снимите с огня и дайте глинтвейну настояться в течение 15 минут. Процедите и подавайте на стол, украсив яблочными дольками.
Гранатовый лимонад
@cookwithmam
Этот коктейль имеет не только яркий вкус, но и рождественский красный цвет. Он понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
Гранатовый сок — 100 мл
Газированная вода с лимонным ароматом (подойдут Sprite или 7Up) — 100 мл
Гренадин — 30 мл
Приготовление:
Пожалуй, этот рецепт самый простой: нужно смешать все ингредиенты и влить их в высокий бокал. Подавайте напиток, украсив апельсиновыми дольками и десертной вишней.
Клюквенный чай
@albertssw7
Согревающий клюквенный чай выглядит очень ярко и празднично, плюс в нем много витаминов, которые необходимы в холодное время года.
Ингредиенты:
Крупнолистовой зеленый чай — 1 ст. л.
Веточки мяты — 4 шт.
Перец (горошек) — 2 шт.
Клюква (свежая или замороженная) — 300 г
Сахар — 100 г
Вода — 800 мл
Приготовление:
Если вы используете замороженную клюкву, дайте ей оттаять при комнатной температуре. В термос положите зеленый чай, мяту и перец, залейте горячей водой и дайте настояться 5 минут. Пока чай заваривается, разомните клюкву и сахар в небольшой миске, добавьте 300 мл воды и кипятите, пока сахар не растворится. Смешайте чай и клюквенный отвар и процедите. Подавайте напиток, украсив его веточкой мяты и ягодами клюквы.
Безалкогольный эгг-ног
@fit.foodie.nutter
Этот напиток подают на Рождество в англоязычных странах. Традиционно в него входит алкоголь, но для детей и любителей безалкогольных напитков подойдет этот вариант.
Ингредиенты:
Яйца — 2 шт.
Вишневый сок — 200 мл
Ананасовый сок — 200 мл
Сахар — 2 ст. л.
Листья мяты — 10 шт.
Лимон — 1 шт.
Приготовление:
Взбейте яичные желтки с сахаром, добавьте ананасовый сок. Отдельно взбейте белки с сахаром, смешайте с вишневым соком. Мелко нарежьте лимон и выложите на дно бокала. Влейте сначала вишневую смесь, а сверху, по ножу, ананасовую. Украсьте коктейль мятой и долькой лимона.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.