7 рецептов безалкогольных коктейлей для Нового года

Если вы все еще думаете, что Новый год не наступит без бокала шампанского, то вы очень ошибаетесь. Предлагаем 7 рецептов безалкогольных коктейлей, которые заменят игристые напитки.

Апельсиновый пунш

@spiritedla

Обычно при приготовлении пунша используется ром. Но многие бармены уже давно научились делать разные виды безалкогольного пунша, и апельсиновый — самый новогодний и богатый витаминами вариант.

Ингредиенты:

Апельсины — 5 шт.

Заваренный черный чай — 500 мл

Сахарный сироп — 1/2 стакана

Кубики льда — 300 г

Приготовление:

На дно большой стеклянной чаши выложите кубики льда. Добавьте туда охлажденный чай, сок четырех апельсинов и сахарный сироп. Хорошо размешайте, накройте крышкой и поставьте в холодильник на 20 минут. Подавайте пунш, украсив апельсиновыми дольками.

Безалкогольное шампанское домашнего приготовления

@dkdphotography53

Приготовить безалкогольное шампанское в домашних условиях очень просто, а эксперты уверяют, что на вкус оно почти не отличается от классического.

Ингредиенты:

Лимоны — 3 шт.

Яблоки — 2 шт.

Сахар — 75 г

Листья мяты — 10 шт.

Газированная вода — 100 мл

Приготовление:

Выжмите сок из двух лимонов, подогрейте и вмешайте сахар — получится концентрированный лимонный сироп. Удалите сердцевину яблок и нарежьте их небольшими кусочками. Выжмите сок из оставшегося лимона, смешайте его с водой и полученным сиропом, добавьте яблоки и мяту, хорошо размешайте. Подавать такое шампанское стоит со льдом или сильно охлажденным.

Апельсиновый морс с корицей

@supermarketland

Традиционный морс готовится из ягод, но апельсиновый вариант как нельзя лучше подходит для празднования Нового года. Можно сделать такой же из мандаринов, но для этого вам понадобится в два раза больше терпения.

Ингредиенты:

Апельсины — 3 шт.

Сахар — 300 г

Вода — 1,5 л

Корица — 1 ч. л

Веточки розмарина

Приготовление:

Апельсины разрежьте пополам и выжмите из них сок. Кожуру и мякоть положите в кастрюлю и залейте теплой водой. Добавьте сахар, корицу, доведите до кипения и готовьте на среднем огне 15 минут. Затем накройте крышкой и остудите. Процедите апельсиновый отвар, влейте апельсиновый сок и подавайте охлажденным.

Безалкогольный яблочный глинтвейн

@lifeandstyle001

Глинтвейн является традиционным рождественским напитком в Европе. К тому же он помогает при лечении простуды. Советуем пить этот напиток, чтобы согреться в новогоднюю ночь.

Ингредиенты:

Яблочный сок — 1 л

Цедра лимона — 2 ст. л.

Апельсин — 1 шт.

Гвоздика — 3 бутона

Корица — 2 ст. л.

Кардамон — 1 ч. л.

Мускатный орех — 1 ч. л.

Вода — 80 мл

Приготовление:

Разрежьте апельсин на дольки и положите его в кастрюлю. Добавьте туда остальные ингредиенты и залейте смесью воды и яблочного сока в пропорции 1:1. Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагрейте до 70 градусов. Следите за тем, чтобы напиток не закипел. Снимите с огня и дайте глинтвейну настояться в течение 15 минут. Процедите и подавайте на стол, украсив яблочными дольками.

Гранатовый лимонад

@cookwithmam

Этот коктейль имеет не только яркий вкус, но и рождественский красный цвет. Он понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

Гранатовый сок — 100 мл

Газированная вода с лимонным ароматом (подойдут Sprite или 7Up) — 100 мл

Гренадин — 30 мл

Приготовление:

Пожалуй, этот рецепт самый простой: нужно смешать все ингредиенты и влить их в высокий бокал. Подавайте напиток, украсив апельсиновыми дольками и десертной вишней.

Клюквенный чай

@albertssw7

Согревающий клюквенный чай выглядит очень ярко и празднично, плюс в нем много витаминов, которые необходимы в холодное время года.

Ингредиенты:

Крупнолистовой зеленый чай — 1 ст. л.

Веточки мяты — 4 шт.

Перец (горошек) — 2 шт.

Клюква (свежая или замороженная) — 300 г

Сахар — 100 г

Вода — 800 мл

Приготовление:

Если вы используете замороженную клюкву, дайте ей оттаять при комнатной температуре. В термос положите зеленый чай, мяту и перец, залейте горячей водой и дайте настояться 5 минут. Пока чай заваривается, разомните клюкву и сахар в небольшой миске, добавьте 300 мл воды и кипятите, пока сахар не растворится. Смешайте чай и клюквенный отвар и процедите. Подавайте напиток, украсив его веточкой мяты и ягодами клюквы.

Безалкогольный эгг-ног

@fit.foodie.nutter

Этот напиток подают на Рождество в англоязычных странах. Традиционно в него входит алкоголь, но для детей и любителей безалкогольных напитков подойдет этот вариант.

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Вишневый сок — 200 мл

Ананасовый сок — 200 мл

Сахар — 2 ст. л.

Листья мяты — 10 шт.

Лимон — 1 шт.

Приготовление:

Взбейте яичные желтки с сахаром, добавьте ананасовый сок. Отдельно взбейте белки с сахаром, смешайте с вишневым соком. Мелко нарежьте лимон и выложите на дно бокала. Влейте сначала вишневую смесь, а сверху, по ножу, ананасовую. Украсьте коктейль мятой и долькой лимона.