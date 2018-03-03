7 самых ужасных вещей, которые ты можешь сделать со своими волосами

Ошибки в уходе за волосами подстерегают практически на каждом шагу: начиная от мытья и заканчивая созданием любимых причесок.

Расчесывать влажные волосы

Речь о расческе с жесткими зубчиками, которая отлично работает с высушенными волосами, но портит влажные. Стилисты после мытья головы просушивают волосы полотенцем, а затем берут расческу с мягкой щетиной — она не травмирует локоны и даже помогает в распутывании узелков.

Использовать плойку, если волосы не просохли до конца

Ты уже в курсе, что влажные волосы наиболее уязвимы. Даже если голова наполовину просушена и ты нанесла различные средства для термозащиты, то ни в коем случае не бери любые разогретые приборы для укладки. За одну такую процедуру можно испортить структуру волоса и все сжечь.

Если волосы сухие из-за постоянного окрашивания или применения утюжков и плоек, используй кремы или гели, масла или желе. А вот спреи брать не стоит, они часто содержат спирт, который еще больше высушит локоны.

Неправильно сушить волосы

Да, и в этом очевидном пункте есть свои нюансы. Например, не стоит слишком сильно тереть волосы после мытья и использовать при этом махровое полотенце, а не микрофибру. Это прямой путь к поломке волос.

Спать на хлопке

Да уж, казалось бы, что к натуральному материалу не должно быть никаких вопросов, но стилисты уверяют, что хлопок впитывает всю влагу, а значит, делает волосы более сухими и непослушными. Если есть возможность, то выбирай шелковое или атласное постельное белье.

Мыться горячей водой

Особенно вредный совет для обладательниц жирных волос — горячая температура сильнее активизирует работу сальных желез, а это значит, что сало выделяется быстрее. Кстати, именно горячая вода приводит к комбинированному типу волос, когда корни быстро пачкаются, а кончики становятся чрезмерно сухими и ломкими.

Часто делать тугие хвосты и косы

Конский хвост или высокий пучок, туго стянутый резинкой (или, что еще хуже, металлическим зажимом), повреждает структуру волос, лишает их питания, замедляет нормальное кровообращение. Вот и ответ, почему голова часто начинает болеть из-за таких причесок. Если продолжать делать их слишком часто, то выпадения локонов не избежать.

Не смывать средства стайлинга перед сном

Любое средство для стайлинга, нанесенное на волосы, нужно смыть в конце дня. Все эти средства, накапливаясь в волосяных фолликулах, ведут к выпадению волос и раздражению кожи головы. Кстати, к сухому шампуню (хоть это и экономящая кучу времени и денег вещь) это тоже относится — если не смывать его и наносить на локоны слишком часто, то проблем с волосами не избежать.