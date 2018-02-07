7 слов, которые говорят мудрые женщины

Те, чьей женской мудростью восхищаются, часто используют в разговоре одни и те же простые, на первый взгляд, слова, которые на самом деле таят в себе большой смысл. Что это за слова? Разбираемся вместе.

«Тебе виднее»

Мудрые женщины не видят ничего страшного в том, что их собеседник может быть прав. Это никак не сказывается на их самооценке, поскольку она не зависит от внешних факторов. Они также признают, что не могут быть компетентными по всем жизненным вопросам, потому оставляют собеседнику шанс на превосходство и не боятся это озвучивать.

«Не стану спорить»

Девушка, которую считают мудрой, не привыкла спорить в вопросах, не являющихся для нее очень важными. Она знает, что сохранить нервы и силы важнее, чем отстоять свою точку зрения перед человеком, чье мнение ей не важно. Она также не ввязывается в бессмысленную полемику и избегает агрессивных дискуссий. Такая женщина убеждена в своем мнении и не ищет ему подтверждения со стороны.

«Я не держу зла»

Те, чьей мудростью восхищаются, не держат в себе негативных эмоций. Они знают, что злость и обиды разрушают изнутри, если их не «отпускать». Поэтому умудренные жизнью женщины стараются забывать старые неприятности и двигаются по жизни без груза гнетущих переживаний.

«Время покажет»

Умные женщины знают, что время — союзник, а не враг. И именно оно помогает переживать самые сложные моменты, а также показывает истинное положение дел. Те, кто отличаются мудростью, не привыкли принимать скоропалительных решений: они уверены, что время расставляет все по своим местам и показывает, кто из окружения по-настоящему близок, а кто — только об этом говорит.

«Бывает»

Мудрые люди никогда не делают из текущих трудностей «конец света». Они знают, что жизнь полна взлетов и падений, и принимать их нужно спокойно и с достоинством. Они никогда не изводят себя тревогой по пустякам, а на разочаровывающие и неприятные вещи, зачастую, философски реагируют простым словом «бывает».

«Это опыт»

Воспринимать неудачи и негативный опыт как клеймо и доказательство собственной слабости — удел тех, кто не уверен в себе и не имеет достаточно жизненного опыта. Мудрость же заключается в том, чтобы даже из самых патовых ситуаций выносить ценные уроки. Ведь именно способность беспрестанно учиться, причем, зачастую, на собственных ошибках — качество, характерное только для умных женщин.

«Спасибо»

Умение искренне и от всей души благодарить — навык, который не так-то просто освоить. Одно дело дежурно произносить слово «спасибо», и совсем другое — настроить себя на «эмоциональное проживание благодарности». Именно второе свидетельствует о зрелости личности, которая в состоянии по-настоящему оценить добрые дела.