7 уместных комплиментов мужчине

1. Похвали его талант
У каждого найдется какая-нибудь способность, отличающая его от большинства. Потрусить обнаружить ее, и мужчина будет приятно удивлен.
Вместо: «Ты у меня особенный».
Лучше скажи: «Я не знала, что ты так вкусно готовишь! Ты ходил на кулинарные курсы?».
2. Объяснись в любви
Неожиданное и искреннее признание приятно не только на начальном этапе отношений, но и спустя годы брака. Не забывай иногда «случайно» напоминать о своих чувствах просто так.
Вместо: «Я люблю тебя, спокойной ночи».
Лучше скажи: «Ты даже не представляешь ту нежность, с которой я к тебе отношусь».
3. Прокомментируй его сексуальные качества
Не забывай, что успехи в сексуальной жизни для самооценки мужчины имеют большое значение. Напоминай ему, как хорошо и по-особенному ты чувствуешь себя рядом с ним.
Вместо: «Мне было хорошо».
Лучше скажи: «Ты знаешь меня лучше, чем я сама».
4. Поддержи его цель
Любое, даже самое незначительное достижение избранника воспринимай как собственную победу и не забывай говорить ему, как сильно ты им гордишься.
Вместо: «Я знала, что все получится».
Лучше скажи: «Я так горжусь тобой! Ты не куришь уже три недели! У тебя большая сила воли».
5. Оцени его внешний вид
Не только женщинам приятно слышать и знать, что их старания, вложенные во внешность, оценены по достоинству. Причем, обращай внимание на детали и мелочи, которые докажут то, что ты внимательна в нему.
Вместо: «Ты неплохо сегодня выглядишь».
Лучше скажи: «В этом новом пиджаке ты выглядишь стильно и статусно».
6. Признай «мужские» качества его характера
Мужчине всегда приятно лишний раз удостовериться в том, что женщина рядом с ним чувствует его силу. Напоминай своей половине об этом разными способами.
Вместо: «Ты мой сладкий/дорогой/хорошенький».
Лучше скажи: «С тобой мне так спокойно! Ты позволяешь мне чувствовать себя в безопасности».
7. Обрати внимание на интеллект
Ум — пожалуй, одно из главных качеств, которое мужчины ценят сами в себе. И им всегда приятно, когда женщины разделяют их убеждения.
Вместо: «Отличная идея!».
Лучше скажи: «Только ты мог придумать настолько оригинальное решение!».
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