7 уместных комплиментов мужчине

Часто женщины, которые хотят сделать комплимент своему возлюбленному или просто ласково его назвать, ограничиваются лишь словами «сладкий» и «милый». Такие эпитеты приятны далеко не всем, однако, чтобы не расстраивать женщину мужчины предпочитают об этом молчать. Учимся делать правильные комплименты.

1. Похвали его талант

У каждого найдется какая-нибудь способность, отличающая его от большинства. Потрусить обнаружить ее, и мужчина будет приятно удивлен.

Вместо: «Ты у меня особенный».

Лучше скажи: «Я не знала, что ты так вкусно готовишь! Ты ходил на кулинарные курсы?».

2. Объяснись в любви

Неожиданное и искреннее признание приятно не только на начальном этапе отношений, но и спустя годы брака. Не забывай иногда «случайно» напоминать о своих чувствах просто так.

Вместо: «Я люблю тебя, спокойной ночи».

Лучше скажи: «Ты даже не представляешь ту нежность, с которой я к тебе отношусь».

3. Прокомментируй его сексуальные качества

Не забывай, что успехи в сексуальной жизни для самооценки мужчины имеют большое значение. Напоминай ему, как хорошо и по-особенному ты чувствуешь себя рядом с ним.

Вместо: «Мне было хорошо».

Лучше скажи: «Ты знаешь меня лучше, чем я сама».

4. Поддержи его цель

Любое, даже самое незначительное достижение избранника воспринимай как собственную победу и не забывай говорить ему, как сильно ты им гордишься.

Вместо: «Я знала, что все получится».

Лучше скажи: «Я так горжусь тобой! Ты не куришь уже три недели! У тебя большая сила воли».

5. Оцени его внешний вид

Не только женщинам приятно слышать и знать, что их старания, вложенные во внешность, оценены по достоинству. Причем, обращай внимание на детали и мелочи, которые докажут то, что ты внимательна в нему.

Вместо: «Ты неплохо сегодня выглядишь».

Лучше скажи: «В этом новом пиджаке ты выглядишь стильно и статусно».

6. Признай «мужские» качества его характера

Мужчине всегда приятно лишний раз удостовериться в том, что женщина рядом с ним чувствует его силу. Напоминай своей половине об этом разными способами.

Вместо: «Ты мой сладкий/дорогой/хорошенький».

Лучше скажи: «С тобой мне так спокойно! Ты позволяешь мне чувствовать себя в безопасности».

7. Обрати внимание на интеллект

Ум — пожалуй, одно из главных качеств, которое мужчины ценят сами в себе. И им всегда приятно, когда женщины разделяют их убеждения.

Вместо: «Отличная идея!».

Лучше скажи: «Только ты мог придумать настолько оригинальное решение!».