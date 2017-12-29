И мы сделали это за тебя.

Спать во время сеанса маникюра-педикюра стыдно?

Совсем нет. Это охотно подтвердит и твой мастер, если ты спросишь. Больше того: маникюристы, спа-терапевты и специалисты по массажу только радуются, когда их клиенты погружаются в спокойный сон. Во-первых, это значит, что человек расслабился, то есть мастер делает свою работу отлично. Во-вторых, никто никого не будет отвлекать разговорами, пусть даже просто из вежливости.

Болтать по телефону недопустимо?

Здесь ответ не настолько очевиден. Мастеру все равно, чем ты будешь заниматься во время удаления кутикулы и покраски ногтей. Главное — чтобы не вертелась и не смазала лак. Другой вопрос — не будешь ли ты мешать другим посетителям салона или нейл-бара. Так что если маникюр тебе делают не в отдельном кабинете, лучше отложить звонки на потом. Но на срочный вызов, разумеется, можно ответить — очень коротко и негромко.

Что делать, если ты опоздала на маникюр?

Если речь идет о 5-минутном опоздании, достаточно извиниться. Если же мастер ждет тебя уже четверть часа, а ты все еще на пути в салон, то вариантов развития событий три.

Позвонить в салон и отменить запись.

Позвонить в салон и уточнить у мастера, записан ли кто-то после тебя. И если нет, то попросить передвинуть время твоего визита. Отблагодарить щедрыми чаевыми.

Договориться с мастером провести лишь часть запланированных работ, чтобы соблюсти тайминг. Например, только снятие шеллака и маникюр, а покрытие перенести на следующий раз.

Кстати, о чаевых. Их оставлять?

Да. Зарплата мастера по маникюру, как ты знаешь, крайне редко (точнее, почти никогда) состоит из фиксированной суммы под названием «оклад». Как правило, это процент от заработанного за день — не самые гигантские деньги. Так что чаевые — хорошая прибавка. На всякий случай напомним, что в идеале размер чаевых составляет 10% от суммы за услугу.

Что делать, если на следующий день после маникюра откололся лак?

Пойти в салон и попросить перекрасить ноготь. Не переживай, тебе не откажут. Есть такое негласное правило: если лак откололся на следующий или даже второй день после маникюра, то покрытие на ногте обновят бесплатно. Во всяком случае, в заведениях, которые дорожат своей репутацией.

Можно ли попросить бесплатно перекрасить ногти, если лак разонравился?

Такое бывает: перед началом маникюра ты выбрала на палитре лак, но в процессе нанесения вдруг выяснилось, что он тебе не нравится. Цвет не подходит, финиш слишком глянцевый, блестки мелкие — да мало ли что. Маникюристы говорят, что это не такая уж редкая ситуация. Главное — сообщить мастеру сразу, а не когда он докрасит 10-й ноготь вторым слоем и в дверях салона замаячит следующий клиент. И да, можно рассчитывать на бесплатную перемену цвета. Хотя лучше протестировать новый оттенок и текстуру лака сразу.

А это хороший салон?

Понятно, что можно провести целое расследование, попросив у владельцев салона сертификаты, грамоты и справки. Но обычно хватает одного взгляда, чтобы оценить обстановку. Посмотри, насколько в заведении чисто. Мастера должны опрятно выглядеть, искренне улыбаться, быть вежливыми и доброжелательными — это значит, в салоне порядок с дисциплиной и мотивацией сотрудников.

Ну и конечно, следи, чтобы инструменты извлекали при тебе из запечатанного одноразового пакета.