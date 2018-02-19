В мудрых высказываниях есть что-то успокаивающее. Благодаря им мы понимаем, что многим людям довелось переживать примерно то же, что и нам, они сумели найти решение проблем, которые кажутся неразрешимыми. Психолог Надин ван дер Линден комментирует семь фраз, которые нелишне будет вспомнить в трудную минуту.

Островок спокойствия — иногда кажется, это все, что нам нужно, чтобы оправиться от потрясений, отдохнуть и набраться сил. Но где его найти? Дома непослушные дети, на дорогах пробки, на работе — несговорчивые клиенты. Вместо спокойствия мы испытываем все более сильный стресс. В такие минуты стоит прислушаться к мудрости других.

«Чувства уходят и приходят, как облака в небе в ветреную погоду. Мой якорь — осознанное дыхание».

Тхить Нят Хань, вьетнамский монах, автор книг по дзен-буддизму

Я большая поклонница Тхить Нят Ханя. Мне нравится цитировать его высказывания, одновременно вдохновляющие и поэтичные. Приведенная выше цитата напоминает, что осознанное дыхание поможет найти свой центр спокойствия и что все чувства и переживания временны.

«Будет ли это иметь значение через 5 лет? Если да, стоит что-то сделать с этой ситуацией. Если нет, просто расслабьтесь».

Кэтрин Палсифер, канадская писательница

Насколько серьезно то, что вызывает стресс? Стоит ли тратить время и силы на эту ситуацию? Вас подрезали на дороге или обругали в супермаркете? Да, неприятно, но через 5 лет вы об этом не вспомните. Я склонна переживать из-за событий, о которых все забудут даже не через 5 лет, а через 5 минут, так что эта фраза мне очень помогает.

«Одни уроки лучше усваиваются в спокойные времена, другие — во время бури».

Уилла Кэсер, американская писательница

Эти слова помогут осознать, что ваши страдания не напрасны. Пережитые трудности позволят извлечь важные уроки и вырасти, хотя этот процесс может быть весьма неприятным. Поняв это, вы сможете иначе взглянуть на «черные полосы» в жизни.

«Природа никуда не спешит и все успевает».

Лао-цзы, древнекитайский философ, основоположник даосизма

Многие из нас поглощены повседневными делами и попытками добиться целей. Конечно, целенаправленные действия очень важны, но это высказывание напоминает о том, что многого можно добиться и без спешки и сопутствующего стресса.

«Не переживайте по пустякам»

Ричард Карлсон, американский психотерапевт, автор книг

Эти слова напоминают: пора сосредоточиться на чем-то действительно важном. Проблема в том, что многим из нас не так-то просто отличить мелочи от того, что по-настоящему ценно. Но если вы знаете, что для вас важно, этот совет может вам пригодиться.

«Реальные дела лучше идеальных проектов».

Шерил Сэндберг, главный операционный директор Facebook

Склонность к перфекционизму может стать причиной постоянного стресса. Сосредоточившись на том, чтобы в принципе выполнить задачу, а не на том, чтобы сделать все идеально, мы экономим массу времени. Когда цель достигнута, мы радуемся успеху, а не ощущаем себя неудачниками.

«Неважно, насколько ужасным кажется сегодняшний день, жизнь все равно продолжается и завтра будет лучше».

Майя Энджелоу, американская писательница и поэтесса

Иногда стоит помнить о том, что завтра будет новый день и откроются новые возможности. Когда мы накричали на детей или совершили серьезную ошибку на работе, эти слова помогут сохранить позитивный настрой.