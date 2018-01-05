7 жизненных уроков, которые мы усваиваем слишком поздно

Чужой опыт, как правило, не учит. Можно бесконечно убеждать, отговаривать или предупреждать, но мы все равно совершаем собственные ошибки. А в момент прозрения обязательно произносим банальное: «А ведь они были правы!» Может быть, стоит попытаться? В последний раз.

Обычно мы осознаем ошибки постфактум, и это, к сожалению или к счастью, не зависит от возраста. Но ничто не мешает нам усвоить урок, прежде чем мы наломаем дров. Достаточно вспомнить мудрые народные пословицы и поговорки.

1. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда

«Выбери работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни». Знаменитая фраза Конфуция звучит красиво, но совсем не подходит для современной жизни. Жить, занимаясь только тем, что любишь, не так просто, как кажется.

Достаточно оглянуться вокруг и понять, что людей, у которых получилось превратить хобби в работу, слишком мало. Не потому, что у нас нет желания или мы недостаточно умны, просто намного сложнее зарабатывать на жизнь, будучи художником, музыкантом или спортсменом, чем менеджером или бухгалтером. Те, чья мечта сбылась, счастливчики, но над достижением цели талантливые спортсмены, бизнесмены и актеры трудились с самого детства.

Хотите сделать хобби основным занятием? Не тратьте время ни на что другое, постоянно тренируйтесь, совершенствуйтесь, и станете лучшим.

2. За злостью всегда скрывается страх

Как говорил мудрый Мастер Йода: «Страх открывает доступ к Темной Стороне. Страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть — залог страданий...» Когда мы страдаем, нам кажется, что причина в чем-то или в ком-то, но не в нас самих. И лишь справившись с этим заблуждением, мы отдаем себе отчет в том, что в нас и прячется злость. Ее источник — страх потерять то, что любим, страх уязвимости, неизвестного. Если вам удастся осознать это, вы сможете справиться с негативными эмоциями.

3. Наши привычки — наше будущее

То, что вы делаете сегодня, вы будете делать и завтра. Наше будущее «Я» — результат сегодняшних привычек и повседневных действий. Если изо дня в день на протяжении недели повторять одно и то же, изменений вы, скорее всего, не заметите. Если продолжать делать это на протяжении месяца, будут видны небольшие изменения. Но если превратить действие в привычку и следовать ей год, два, пять лет, вы себя не узнаете.

Никогда не недооценивайте силу маленьких шагов, даже если не видите мгновенного результата.

4. Эмоции тоже надо тренировать

Мы тренируемся играть в футбол, разучиваем гаммы, но эмоции тоже нуждаются в тренировке. Мы можем практиковать смирение, сочувствие, прощение, доброту, чувство юмора и самоиронию, эмпатию, любовь, нежность и многие другие чувства. Наш характер не инертен, он формируется в течение жизни. Мы можем становиться лучше с каждым днем — если, конечно, приложим к этому усилия.

5. На Бога надейся, а сам не плошай

Нам никто ничего не должен, даже родители и партнеры не обязаны жить ради нас. Никто не позаботится о нас, кроме нас самих, и это нормально. Прекрасно, если есть человек, на которого можно положиться в сложной ситуации. Но не стоит полагаться на случай и на то, что друзья обязательно примчатся на помощь, а ваши интересы будут ставить выше собственных. Нельзя возлагать на других ответственность за наши проблемы.

6. Важно само путешествие, а не пункт назначения

Часто, добившись желаемого, мы сталкиваемся с внутренней пустотой. Мы так устроены: больше ценим препятствия, которые пришлось преодолеть, чтобы что-то получить, чем конечный результат. В книге «Яства земные» Андре Жид очень точно выражает эту мысль: «Каждое желание делало меня богаче, чем обладание (всегда ложное) предметом моего желания».

Можно привести и другие примеры: мы по-настоящему ценим только то, что досталось нам с большим трудом, потом и кровью, или то, что мы уже потеряли. Если вы получите, что хотите, о чем тогда будете мечтать? Так что наслаждайтесь дорогой, даже если она трудна.

7. Делу время, потехе час

Некоторые считают, что отдых и работа — понятия несовместимые. Но часто лучшие мысли приходят как раз в те моменты, когда мы расслаблены. А что может быть лучшим отдыхом и разрядкой, чем смех? Он делает нас счастливыми, а значит, продуктивными. Независимо от того, кто вы, простой менеджер или большой начальник, нужно научиться расслабляться: выделяйте время для отдыха, разговоров с друзьями, и вы увидите, как дела пойдут в гору.