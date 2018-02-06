Грейс Келли, Одри Хепберн, Мэрилин Монро… На них до сих пор стараются быть похожими: не только рядовые поклонники, но и нынешнее поколение звезд. Давайте сравним фото и решим, кому из современных актрис удалось хоть немного приблизиться к легендам Голливуда.

Джуди Гарленд и Рене Зеллвегер

Что общего у этих актрис? Особенного сходства на фотографии мы не нашли. Но продюсеры решили иначе и доверили Рене сыграть в автобиографической картине «Джуди». Съемки начнутся уже в феврале. Ответственность колоссальная, ведь Гарлэнд — культовая фигура в американском кино. Слава к ней пришла в 17-летнем возрасте после роли Дороти в «Волшебнике страны Оз». Она много снималась, выступала на Бродвее.

Не менее яркой и насыщенной была ее личная жизнь: актриса пять раз выходила замуж. Успела родить троих детей, в том числе будущую звезду Лайзу Миннелли. Для той поры актриса, решившаяся родить на пике карьеры, была сродни сумасшедшей! Семейную жизнь с детишками тогда почти без сожалений приносили в жертву карьере в Голливуде — так делали многие.

Одри Хепберн и Лили Коллинз

Если когда-нибудь в Голливуде решат переснять «Римские каникулы», то на главную роль точно позовут британскую актрису и Лили Коллинз. У нее те же огромные карие глаза и фирменные густые брови, что у Одри Хепберн. Одно время у Коллинз даже была челка «а-ля Хепберн», что делало ее практически копией кинолегенды. Кстати, и корону наша современница носит с таким же изяществом. Убедиться в этом можно, посмотрев фильм «Белоснежка: месть гномов».

Грейс Келли и Николь Кидман

«Снежная королева» Голливуда, муза Хичкока, одна из самых кассовых актрис Фабрики грез, которая в одночасье бросила все, чтобы уехать в Монако и стать княгиней. Грейс Келли была и остается иконой стиля, воплощением настоящей леди с безупречными манерами. Поэтому создателям картины «Принцесса Монако» пришлось нелегко. Они устроили пробы десяткам ведущих кинокрасавиц и остановили в итоге свой выбор на австралийке Николь Кидман. Кроме профессии и наличия «Оскара», у двух актрис есть и внешнее сходство. Плюс Кидман очень хорошо переняла походку и манеру держаться принцессы Грейс.

Элизабет Тейлор и Линдси Лохан

Двух актрис объединяет любовь к скандалам, эпатажным поступкам и, увы, алкоголю. Что касается портретного сходство, то оно действительно есть. В этом можно убедиться, посмотрев фильм «Лиз и Дик». Он рассказывает об отношениях Элизабет Тейлор и Ричарда Бартона, которые были женаты дважды. Лохан в образе кинодивы прошлого века смотрится достаточно убедительно, и знаменитое изумрудное платье из картины ей к лицу. Вот только таланта «плохой девочке» Линдси явно не хватает. Критики и зрители киноленту не приняли, а игру Лохан назвали откровенно слабой. Кстати, любопытный факт: на роль Тейлор пробовалась Меган Фокс. Возможно, у нее получилось бы убедительней?

Ава Гарднер и Кейт Бекинсейл

Женщина с «лицом ангела и телом богини» — так называли Аву Гарднер. Страстная натура, талантливые работы в кино, яркие романы, в том числе с самим Фрэнком Синатрой, сделали ее легендой. Сыграть Аву в кино мечтали и мечтают многие современные звезды, но сделать это удалось пока только британке Кейт Бекинсейл. Чтобы заполучить роль в драме «Авиатор», ей даже пришлось поправиться на 9 килограммов. Жертва оказалась не напрасной: внешнее сходство, усиленное трудами гримеров, бросается в глаза с первых минут появления Бекинсейл на экране.

Кэтрин Хепберн и Кейт Бланшетт

В том же «Авиаторе», который рассказывает о жизни миллиардера Говарда Хьюза, фигурировала и другая звезда — великая Кэтрин Хепберн. Она была ведущей актрисой Голливуда на протяжении 60 лет. На премию «Оскар» Кэтрин номинировалась аж 12 раз и, главное, четырежды его выиграла (абсолютный рекорд, который держится до сих пор). Хепберн отличалась независимым характером, который проявлялся и в ее стиле. Актриса уже тогда предпочитала стиль casual и небрежные мужские костюмы.

Подобную яркую личность способна была сыграть только столь же харизматичная актриса — Кейт Бланшетт. Внешнее сходство двух актрис сыграло на руку: те же широко расставленные глаза, острые скулы, выразительные губы, наконец, рост. Перевоплощение удалось, это признали и киноакадемики, наградившие Кейт Бланшетт «Оскаром» за эту работу.

Мэрилин Монро и Мишель Уильямс

Кто только не примерял на себя образ Мэрилин Монро: ее стилю подражали Мадонна, Кристина Агилера, Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус, Рианна и многие другие. В фильме «7 дней и ночей с Мэрилин» роль самой знаменитой блондинки Голливуда сыграла Мишель Уильям. Даже несмотря на то, что между актрисами по сути нет внешнего сходства, Уильям удалось блистательно воплотить образ Монро: ее походку, мимику, жесты. Работу Мишель над ролью отметили престижной премией «Золотой глобус».

Любовь Орлова и Олеся Судзиловская

Известно, что сыграть кинолегенду советского кино Любовь Орлову было давней мечтой Олеси Судзиловской. Она даже решилась позвонить режиссеру сериала «Орлова и Александров», чтобы предложить свою кандидатуру. По типажу Орлова и Судзиловская действительно похожи. Олеся, к слову, даже в обычной жизни предпочитает ретро-стиль в одежде, да и прическа «а-ля Орлова» ей определенное идет. Обе они — красивейшие женщины своего времени, что и говорить!