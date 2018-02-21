8 беспроигрышных способов быть сильной, но желанной

Женщины, которые очаровывают миллионы мужчин, как правило, не скрывают своих секретов. Вопрос лишь в том, что немногие знают, как правильно ими воспользоваться. Как взять на вооружение слова великих, разбираемся вместе.

1. «Важно знать свою ахиллесову пяту и не позволять другим прикасаться к ней»

Многие считают Марлен Дитрих величайшей женщиной, и небезосновательно. Ведь в числе прочих заслуг именно она дала девушкам ценный совет максимально узнать о своих слабостях и как зеницу ока оберегать их от окружающих. Это совершенно не значит, что свои «невыгодные» качества нужно тщательно скрывать. Ее слова, скорее, о том, чтобы оберегать свои чувства и не позволять другим «играть» с ними.

2. «Лучше быть одной, чем несчастной с кем-то»

Мэрилин Монро, произнесшая эту фразу, считается одной из самых желанных женщин во всей истории. Свой секрет она открыла для всех: компании мужчины, с которым она не чувствует себя на сто процентов счастливой, она предпочтет одиночество.

3. «Уход за собой должен начаться с сердца, иначе никакая косметика не поможет»

Образ жизни и чувство стиля, которые Коко Шанель демонстрировала еще при жизни, сделали ее настоящей иконой модного мира. Своим статусом она обязана умению себя подать. По ее мнению, уход за собой важен даже в меньшей степени, чем душевное равновесие. Именно поэтому совет «заняться сердцем» означает проделать большую внутреннюю работу.

4. «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет в конце концов убедить в ней всех остальных»

Еще один секс-символ поколения — Софи Лорен, безусловно, знала, как убедить всех в том, что она красива. Она до глубины души верила в то, что красива, и это дало свой результат: уверенность в своих силах действительно делает женщину привлекательной в глазах окружающих.

5. «Внешняя оболочка лепит образ. По ней мы строим свое восприятие личности»

Балерина Майя Плисецкая, чьей грацией и изяществом восхищается весь мир, считала, что внешность — ключевой момент в восприятии человека. А потому забота о здоровье, правильно питание и регулярные физические нагрузки — это не временные меры перед летним сезоном, а образ жизни, который дает свои результаты. И в итоге за приятной «оболочкой» окружающие могут разглядеть душевные качества.

6.«Люди говорят, что ты идешь по неверной дорожке тогда, когда это твой собственный путь»

Голливудская актриса Анджелина Джоли, чье имя сегодня появляется на обложках таблоидов, пожалуй, чаще всех остальных, как никто другой знает: мнение окружающих не может влиять на то, чем ты занимаешься. Именно такая уверенность в себе и своем деле и дает «запал» к свершениям и формирует высокую самооценку.

7. «В этой жизни не важно, как ты падаешь. Важно, как ты поднимаешься»

Шэрон Стоун, которая пережила множество карьерных взлетов и падений, знает, что настоящее значение имеет только то, как ты «поднимаешься». Далеко не из каждой жизненной ситуации легко выйти, а выйти из нее человеком — задача, посильная немногим.

8. «Нужно жить с ощущением того, что все еще впереди»

Супермодель Наталья Водянова призналась, что добилась высот в карьере и семейной жизни благодаря тому, что каждый свой день проводила в ожидании чего-то хорошего. Позитивный настрой и открытость к подаркам судьбы принесли ей блистательную карьеру и пятерых прекрасных детей. Кто знает, что подобная жизненная позиция может принести тебе?