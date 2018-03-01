8 ценных советов о стиле от Александра Васильева

Как быть по-настоящему стильной женщиной, но при этом не копировать слепо образы с показов? Историк моды Александр Васильев знает об этом как никто другой. Его ценные советы — специально для тех, кто стремится обрести свой стиль.

1. «Цветовая гамма в одежде подбирается под цвет глаз и волос»

Ни для кого не секрет, что одна и та же вещь может подчеркнуть достоинства блондинки и предательски продемонстрировать недостатки брюнетки. В вопросе выбора цвета гардероба не стоит ориентироваться на то, что подходит подругам. Подбирай вещи исходя из своего цветотипа.

2. «Широкие вещи более элегантны, чем обтягивающие. А черное платье и нитка белого жемчуга – это костюм на все случаи жизни»

Совершенно правдивое утверждение о том, что свободные силуэты смотрятся гораздо лучше на фигурах любого типа, доказано многими женщинами. Даже самая стройная девушка, надев обтягивающую одежду, рискует не только визуально «прибавить» себе три-пять килограммов, но и создать ненужные складки даже там, где их в принципе не существует.

3. «Никогда не носите бриллианты днем, их можно носить только вечером после 17 часов»

Несмотря на то, что строгие правила этикета сегодня не в большом почете, это не отменяет того, что они все-таки регламентируют уместное время и способы ношения украшений с драгоценными камнями. Дословно соблюдать их не стоит, однако придерживаться норм элементарного приличия и демонстрировать внутреннюю культуру все же нужно: заявляться на завтрак в крупных бриллиантовых серьгах и массивном колье — моветон.

4. «Чтобы произвести впечатление, важен голос: говорите на полтона ниже»

Чтобы произвести на окружающих приятное впечатление, полезным будет озаботиться не только внешними атрибутами стиля, но и тем, как ты себя ведешь. Простая перемена тональности голоса на более низкий и спокойный может сказать о тебе гораздо больше, чем ультра-модная сумка или умелое сочетание платья и жакета.

5. «Выбирайте только матовые ткани. Блестящая ткань полнит и старит»

Женщинам, которые не хотят рисковать в вопросах имиджа, лучше избегать атласных и текстурных шелковых тканей. Они хоть и считаются синонимом женственность и легкости, но идут далеко не всем. Из-за отражающей свет поверхности они создают на коже блики, и в целом делают фигуру более массивной.

6. «При выборе аксессуаров нужно всегда ориентироваться на цвет глаз человека, на оттенок румянца и губ»

Подбор аксессуаров для любой модницы, зачастую, превращается в тяжелую задачу, поскольку хочется выбрать что-то универсальное, но при этом особенное. Хороший совет от историка моды — при выборе ориентироваться на тон румянца и натуральный цвет губ. Именно эти части лица ярче всего демонстрируют цветотип женщины, согласно которому и формируется база аксессуаров и украшений.

7. «Стиль – манера говорить, питаться, жить в определенном доме, стране, климате, стиль виден даже в цвете, тканях, силуэтах. Мода – более быстротечное понятие. Глупы те, кто думает, что мода – это длина юбки, форма носка обуви. Мода – это манера ходить, танцевать, принимать те или иные лекарства, заводить тех или иных собак, поливать те или иные цветочки, жить в том или ином интерьере, слушать определенную музыку»

Настоящий стиль действительно заключается совсем не в модной одежде или трендовой прическе. Многие чувствуют, что это какой-то невидимый внутренний стержень, наличие которого видно в каждом шаге и жесте.

8. «Не верьте продавцам в магазине — они живут на проценты. Тельняшка полнит всех без исключения, но продавец-консультант будет убеждать вас в обратном. Не верьте, имейте свое мнение»

Безусловно, доверять мнению специалистов в области моды можно и нужно, однако безропотно следовать их рекомендациям, «отключив» собственную голову, весьма глупо. Ни один в мире стилист или продавец не видит тебя так же, как ты сама видишь себя в зеркале. Именно поэтому твое мнение важнее мыслей всех окружающих.