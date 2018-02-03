8 причин, почему на ногтях не держится гель-лак

Подруга ходит с гель-лаком три недели подряд, а у тебя он скалывается на второй день? Давай разбираться, в чем подвох.

1. Влажная ногтевая пластина. Это не хорошо и не плохо, просто такая особенность организма. Чем более сухой ноготь, тем лучше с ним сцепляется лак. Если же ногти от природы влажные, большая вероятность, что с гель-лаком ты проходишь недолго. Но при этом обычный лак может держаться основательно, так как он сохнет по-другому.

2. Жирная ногтевая пластина. Неспроста до покрытия гель-лаком не рекомендуется пользоваться кремом для рук или делать SPA-процедуры: если на ногтях останутся жирные следы, гель-лак «не схватится». Чтобы подстраховаться, мастер всегда обезжиривает их специальной сушкой, а после приступает к нанесению базы. Поэтому, если хочешь увлажнить кожу рук, делай это только по завершении маникюра.

3. Слишком короткая длина. Нельзя подстригать ногти «под ноль». Длины кончика должно хватить для того, чтобы мастер мог нанести по торцу гель-лак и запечатать его под лампой. Чем лучше запечатан торец, тем больше проносится покрытие.

4. У тебя «критические» дни. Не только тебя в «эти» дни может все раздражать, но и организм тоже! Считается, что он может отторгать все чуждое, в том числе и гель-лак. По этой же причине не рекомендуется во время месячных делать ухаживающие процедуры по лицу или телу: есть мнение, что косметика будет плохо впитываться и ухаживать не в полную силу.

5. Причина — в базе. Мастера говорят, не так важна марка гель-лака, как базы, потому что с качественной основой любой цвет будить носиться долго. Попробуй каучуковую базу. По признанию девушек, которые постоянно делают гель-лак, с ней покрытие держится даже на самых проблемных ногтях. И, кстати, с ней наконец-то можно отрастить ногти, даже если обычно они ломаются и слоятся.

6. Пора сменить мастера. Если ты постоянно ходишь к одному и тому же специалисту, есть смысл попробовать другого или поменять салон. Мастер должен не только правильно обработать ногтевую пластину, но и проследить за тем, насколько равномерно просушены слои лака, правильно подобрана форма ногтя. Если он не профи, то и ждать от самого продвинутого покрытия чего-то сверхъестественного не стоит.

7. Ты слишком «жестока» с покрытием. Конечно, в отличие от обычного лака, с ним можно гвозди забивать, и в теории покрытие не пострадает. Но в то же время некоторые наши механические действия — когда ты завинчиваешь сережки-гвоздики или резко открываешь крышку шампуня или крема для рук — приводят к сколам. Проследи — всегда ли лак скалывается на одних и тех же ногтях? Если да, то вспомни, какие действия ты неосознанно повторяешь. А домашнюю работу (это даже не обсуждается!) выполняй в перчатках.

8. Ты слишком многого ждешь от гель-лака. Надо понять, что ты называешь «не держится». Вообще самые известные производители покрытий пишут, что они могут носиться до двух недель, но не 2 недели! У мастеров нормой считается 7-10 дней, если дольше — то это уже приятный бонус, а не обязательное условие.