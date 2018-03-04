8 продуктов, которые ускоряют рост волос в два раза

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Люблю!
14:00 04.03.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Неудачно постриглась? Просто мечтаешь скорее отрастить волосы? Скорректируй рацион и ускорь процесс в два раза!

1. Лосось

Омега-3, витамин D и белок — строительный материал для волосяных луковиц следует поставлять в организм ежедневно!

 

2. Желтый болгарский перец

Мы не случайно упомянули цвет: именно в желтых перцах больше всего витамина С (341 миллиграмм, а в красных всего 63!), причем в правильной для усвоения форме. Для роста волос это очень важно!

 

3. Устрицы

Немного роскоши никому не повредит! В устрицах много цинка, три штуки в сутки подарят организму 500% от нормы, и в данном случае «передоз» не опасен, наш мудрый обмен веществ будет «складировать» цинк, используя его для ускоренного отращивания волос. Что и требовалось!

 

4. Яйца

Биотин — еще один необходимый компонент для быстрого роста волос. Биотин содержится в желтке, а белок — напротив — препятствует его усвоению. Так что белковые омлеты пока подождут.

 

5. Семечки

Семена подсолнуха богаты витамином Е, он отвечает за здоровье, гладкость и силу твоих волос.

 

6. Батат

Сладкий картофель богат бета-каротином, который тоже нужен волосам для формирования здоровой структуры. Если с бататом проблемы, заменяй его морковкой с оливковым маслом.

 

7. Авокадо

Авокадо стимулирует производство коллагена и эластина, улучшает состояние кожи головы и качество волос. Жирные кислоты опять же стимулируют активность волосяных фолликулов.

 

8. Миндаль

Как и яичный желток, миндаль содержит биотин, но в более усвояемой, хоть и более калорийной форме. Горсточка в день точно пойдет исключительно на пользу.

 

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
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Люблю!
28.02.2018

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