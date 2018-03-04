8 продуктов, которые ускоряют рост волос в два раза

1. Лосось
Омега-3, витамин D и белок — строительный материал для волосяных луковиц следует поставлять в организм ежедневно!
2. Желтый болгарский перец
Мы не случайно упомянули цвет: именно в желтых перцах больше всего витамина С (341 миллиграмм, а в красных всего 63!), причем в правильной для усвоения форме. Для роста волос это очень важно!
3. Устрицы
Немного роскоши никому не повредит! В устрицах много цинка, три штуки в сутки подарят организму 500% от нормы, и в данном случае «передоз» не опасен, наш мудрый обмен веществ будет «складировать» цинк, используя его для ускоренного отращивания волос. Что и требовалось!
4. Яйца
Биотин — еще один необходимый компонент для быстрого роста волос. Биотин содержится в желтке, а белок — напротив — препятствует его усвоению. Так что белковые омлеты пока подождут.
5. Семечки
Семена подсолнуха богаты витамином Е, он отвечает за здоровье, гладкость и силу твоих волос.
6. Батат
Сладкий картофель богат бета-каротином, который тоже нужен волосам для формирования здоровой структуры. Если с бататом проблемы, заменяй его морковкой с оливковым маслом.
7. Авокадо
Авокадо стимулирует производство коллагена и эластина, улучшает состояние кожи головы и качество волос. Жирные кислоты опять же стимулируют активность волосяных фолликулов.
8. Миндаль
Как и яичный желток, миндаль содержит биотин, но в более усвояемой, хоть и более калорийной форме. Горсточка в день точно пойдет исключительно на пользу.
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