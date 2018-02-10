8 способов играть и общаться с младенцем

Новорожденный малыш кажется очень маленьким и слабым. Но растет он очень быстро и меняется каждый месяц. Хотя большую часть время ребенок будет спать, постепенно периоды его активного бодрствования будут все больше увеличиваться.

Момент, когда малыш накормлен и пребывает в хорошем настроении, надо использовать для общения и знакомства с окружающим миром.

Общение с такой крохой – одно наслаждение, и вместе с тем это важная часть его интеллектуального, эмоционального и физического развития. Вот несколько идей, как можно проводить время с малышом первого года жизни.

Меняйте положение малыша: носите его на руках, переворачивайте на бок и выкладывайте на живот. Это дает возможность малышу увидеть мир под другим углом и стимулирует физическое развитие. Во время таких прогулок можно разговаривать с ребенком, называть предметы или явления.

Специалисты долгое время спорили, полезен ли для детей “детский язык”, и все-таки пришли к выводу, что в гулении, сюсюкании с новорожденным нет никакого вреда. Наоборот, это необходимый этап, который учит новорожденного общаться и запоминать отдельные части слов.

Прикосновения и поглаживания ребенка развивают его сенсорное восприятие. Можно не только гладить руками, делать легкий массаж, но и щекотать, целовать, использовать мягкие материалы разной текстуры.

Разговаривайте с малышом так, как бы разговаривали со взрослым, но старайтесь не перегружать малыша информацией и не жалуйтесь. Малыши очень любят, когда с ними ведут беседы, что-то объясняют и показывают. Говорить с ребенком можно и на важные темы, которые касаются его и семьи: поход в больницу, переезд, приход гостей. Старайтесь избегать ненужных для ребенка деталей и говорить непринужденно и просто.

Пойте малышу, рассказывайте считалки, пестушки, коротенькие стишки. Малыши неравнодушны к рифме. Чем старше они становятся, тем больше они будут запоминать и даже повторять за вами.

Читайте вслух и показывайте картинки даже самым маленьким. Это познакомит малыша с новыми словами и их значением. А начинать можно с простых и веселых книг для малышей.

Повесьте над кроваткой мобиль и приготовьте несколько интересных погремушек. Они будут учить малыша следить глазами за предметом, переворачиваться и ползти за вожделенной игрушкой.

Танцуйте и слушайте с малышом музыку. Старайтесь выбирать что-нибудь мелодичное и наслаждайтесь тем, что ваш малыш такой крохотный и легкий.