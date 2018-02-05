8 уроков стиля Милли Бобби Браун

Звезде «Очень странных дел» всего 13 лет, но ее стиль уже успел поразить не один десяток модных редакторов и дизайнеров.

Одна из самых юных звезд рекламной кампании Calvin Klein Jeans выглядит стильно всегда: не важно, забирает ли она очередную награду, появляется ли на телевидении или вечеринке. Если не знаешь, что надеть на свадьбу подруги или ты решила обновить свой рабочий гардероб, возьми на заметку один из ее модных уроков.

Переосмысли любимые вещи

Легкое летнее платье можно носить не только в жаркие дни, а вечернее – не только после 18:00. Вдохновляйся образом Милли Бобби Браун на Comicon: под любимое платье она надела рубашку без рукавов, превратив образ в коктейльный. Кстати, ты смело можешь проделать то же самое и для соблюдения офисного дресс-кода.

Чем короче платье, тем миниатюрнее каблук

Оставь дома высокие шпильки, если решила выгулять новую виниловую мини-юбку. Британская юная актриса уже усвоила это правило и выбирает в дополнение к коротким платьям только устойчивые низкие каблуки. Такой образ всегда выглядит более и элегантным и продуманным.

Сочетай женственные вещи с более бунтарскими

Миллениалы обожают носить элегантные платья и рюши с армейскими ботинками и брутальными аксессуарами. Для премии VMA Милли Бобби Браун выбрала прозрачное женственное платье, не забыв про любимые кожаные ботинки. Отличный наряд для тех, кому надоело играть в примерную принцессу.

Не усердствуй с аксессуарами

Иногда лучше забыть про сияющие серьги и кольца, даже если вечер предстоит очень торжественный. Для премии «Эмми» Браун выбрала пышное платье-бюстье, подчеркивающее ее хрупкую фигуру, и дополнила его серебряными туфлями, не надев ничего из украшений. Образ вышел очень гармоничным: для кутюрного платья и туфель не нужны лишние аксессуары.

Не бойся яркого цвета

Если ты боишься неправильно сочетать яркие оттенки и выглядеть при этом смешно, попробуй монохромные образы. Взять за основу можно наряд Браун для Teen Choice Awards, где она появилась в лимонном платье и таких же босоножках, выбрав им в дополнение пастельный желтый клатч.

Носи бежевые туфли

Пастельные туфли или босоножки, которые совпадают по цвету с твоим тоном кожи, визуально удлиняют ноги и подходят под любой наряд. Зачем носить скучный черный, когда есть отличная альтернатива?

Костюмы не всегда должны быть серьезными

Почему не попробовать шорты вместо брюк и те же ботинки вместо каблуков? В таком образе можно и танцевать на вечеринках, и покорять сердца на свиданиях. Браун сочетает костюм с цветочной блузой, впрочем, с классической белой рубашкой он бы тоже выглядел беспроигрышно.

Сочетай несколько трендов в одном образе

Покажи, что ты не только разбираешься в трендах, но и умеешь их сочетать. Браун часто носит модные юбки в пол с ультрастильными бомберами и кроп-топами, а кожаные платья с туфлями на очень низком каблуке. Кстати, еще одно беспроигрышное сочетание – нюдовое платье и черные лаковые сапоги.