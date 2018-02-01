8 уроков стиля от Кайи Гербер

Лента новостей
Олимпиада в Пхенчхане уже побила рекорд. Пока по презервативам Дочь Бондарса вновь покорила Париж на неделе высокой моды Депутата отправят на детектор! В СЭЗ выписан уже миллион рецептов, 70% — в текущем году Израильский министр разведки потребовал отозвать посла из Польши Впервые в мире хирурги пересадили уши, напечатанные на 3D принтере Любовь не может быть в «футляре»… СМИ США: новое российское оружие сможет сбить с орбиты все наши спутники Как правильно чистить нос грудничку?
Eще в разделе
Как правильно чистить нос грудничку? Творожная диета: как похудеть на 10 килограммов? Полезные вещи, которые вы можете сделать из старого свитера Анджелина Джоли в игривом платье посетила штаб-квартиру НАТО Альгинатные маски — спасение от тусклого цвета лица и шелушений
Люблю!
12:40 01.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

По итогам прошлого года дочка Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, стала одной из самых востребованных моделей. Всего в 16 лет она завоевала подиум Chanel Couture и Valentino. Рассказываем, чему стоит поучиться у стильной малышки.

Ботинки — самая универсальная обувь

 

 

Если еще совсем недавно все сходили с ума по ботфортам, то теперь снова наступила очередь грубых ботинок. Кайя обожает бренд Dr.Martens и не променяет его ни на какие каблуки (исключение — выход на подиум и светские мероприятия). В повседневной жизни любимое сочетание модели — ботинки на шнурках и женственные платья в горошек, комбинезоны и короткие шорты.

 

Гербер обожает майки с рок-группами, кроп-топы и джинсы. Поэтому брутальные ботинки отлично вписываются в рамки ее стиля. Даже если тебе уже давно не 16, иметь такие в своем гардеробе точно не помешает.

 

Логомания и надписи

 

 

Гербер с удовольствием выгуливает бомбер с надписью Pepsi, а на Неделе высокой моды в Париже она появилась в платье-толстовке с надписью Nevermind, дополнив его кроссовками и бейсболкой. Повторить такой образ несложно, при условии, что у тебя такие же длинные ноги, как у Кайи, если же нет — носи свитшот с джинсами или шортами.

 

Кроп-топы в любое время года

 

 

Супермодели уверены: кроп-топы и короткие свитеры можно носить даже в холодное время года, достаточно накинуть сверху теплый пуховик или пальто. Кайя, как и Джиджи Хадид, и Кендалл Дженнер, подписывается под этим модным трендом.

 

Кстати, топы, демонстрирующие ее идеальный пресс, она надевает даже на официальные мероприятия вместе с миди-юбками с высокой талией и пиджаками.

 

Впрочем, мы все же советуем надевать короткие топы летом.

 

Кожаный плащ для эффектных выходов

 

 

Смелый, эффектный и запоминающийся, кожаный плащ остается мощным трендом вот уже несколько лет. Кайя Гербер носит такой с джинсами и кроссовками, трениками, а еще в качестве платья с обувью на каблуках.

 

Идеальная пара джинсов на все случаи жизни

 

 

 

Такая должна быть в гардеробе у каждой: подчеркивает фигуру, скрывает недостатки и делает свою хозяйку самой прекрасной. Выбор Кайи — джинсы Re/Done, которые компания создает из классических пар Levi’s, перешивая их и превращая в остромодные.

 

Солнцезащитные очки — ключевой аксессуар

 

 

 

Даже если Кайя покидает пределы Лос-Анджелеса, она не забывает взять с собой пару солнцезащитных очков. Во-первых, в них можно не переживать по поводу неудачных снимков, сделанных папарацци (если такие вообще бывают). Во-вторых, с ними любой образ выглядит особенно стильно. Кстати, от яркого зимнего солнца они тоже неплохо спасают, впрочем, нам это не удастся проверить.

 

Сочетание разных стилей

 

 

 

Гербер с легкостью сочетает официальный стиль с рокерским: чего только стоят ее костюмы из кроп-топов и брюк! А небрежно накинутый пиджак на плечи превращает любой образ в нарочито сексуальный, но при этом не пошлый. Точно стоит взять на заметку!

 

Кеды и платья — отличная комбинация

 

 

 

Если в 2018 году у тебя все еще есть хоть какие-то сомнения — носить ли платья с кроссовками и кедами, то мы даже не знаем, что еще предпринять. Посмотри на Кайю Гербер в платьях бренда Réalisation par и классических кедах Converse и скажи, что это не красиво. В повседневной жизни Гербер практически не носит каблуки, а вот кеды, кроссовки и обувь в мужском стиле сочетает буквально со всем.

 

 

 

 

 

lady.mail.ru / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


9-media_thumb
Люблю!
31.01.2018

Зимний вечер 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV