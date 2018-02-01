8 уроков стиля от Кайи Гербер

По итогам прошлого года дочка Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, стала одной из самых востребованных моделей. Всего в 16 лет она завоевала подиум Chanel Couture и Valentino. Рассказываем, чему стоит поучиться у стильной малышки.

Ботинки — самая универсальная обувь

Если еще совсем недавно все сходили с ума по ботфортам, то теперь снова наступила очередь грубых ботинок. Кайя обожает бренд Dr.Martens и не променяет его ни на какие каблуки (исключение — выход на подиум и светские мероприятия). В повседневной жизни любимое сочетание модели — ботинки на шнурках и женственные платья в горошек, комбинезоны и короткие шорты.

Гербер обожает майки с рок-группами, кроп-топы и джинсы. Поэтому брутальные ботинки отлично вписываются в рамки ее стиля. Даже если тебе уже давно не 16, иметь такие в своем гардеробе точно не помешает.

Логомания и надписи

Гербер с удовольствием выгуливает бомбер с надписью Pepsi, а на Неделе высокой моды в Париже она появилась в платье-толстовке с надписью Nevermind, дополнив его кроссовками и бейсболкой. Повторить такой образ несложно, при условии, что у тебя такие же длинные ноги, как у Кайи, если же нет — носи свитшот с джинсами или шортами.

Кроп-топы в любое время года

Супермодели уверены: кроп-топы и короткие свитеры можно носить даже в холодное время года, достаточно накинуть сверху теплый пуховик или пальто. Кайя, как и Джиджи Хадид, и Кендалл Дженнер, подписывается под этим модным трендом.

Кстати, топы, демонстрирующие ее идеальный пресс, она надевает даже на официальные мероприятия вместе с миди-юбками с высокой талией и пиджаками.

Впрочем, мы все же советуем надевать короткие топы летом.

Кожаный плащ для эффектных выходов

Смелый, эффектный и запоминающийся, кожаный плащ остается мощным трендом вот уже несколько лет. Кайя Гербер носит такой с джинсами и кроссовками, трениками, а еще в качестве платья с обувью на каблуках.

Идеальная пара джинсов на все случаи жизни

Такая должна быть в гардеробе у каждой: подчеркивает фигуру, скрывает недостатки и делает свою хозяйку самой прекрасной. Выбор Кайи — джинсы Re/Done, которые компания создает из классических пар Levi’s, перешивая их и превращая в остромодные.

Солнцезащитные очки — ключевой аксессуар

Даже если Кайя покидает пределы Лос-Анджелеса, она не забывает взять с собой пару солнцезащитных очков. Во-первых, в них можно не переживать по поводу неудачных снимков, сделанных папарацци (если такие вообще бывают). Во-вторых, с ними любой образ выглядит особенно стильно. Кстати, от яркого зимнего солнца они тоже неплохо спасают, впрочем, нам это не удастся проверить.

Сочетание разных стилей

Гербер с легкостью сочетает официальный стиль с рокерским: чего только стоят ее костюмы из кроп-топов и брюк! А небрежно накинутый пиджак на плечи превращает любой образ в нарочито сексуальный, но при этом не пошлый. Точно стоит взять на заметку!

Кеды и платья — отличная комбинация

Если в 2018 году у тебя все еще есть хоть какие-то сомнения — носить ли платья с кроссовками и кедами, то мы даже не знаем, что еще предпринять. Посмотри на Кайю Гербер в платьях бренда Réalisation par и классических кедах Converse и скажи, что это не красиво. В повседневной жизни Гербер практически не носит каблуки, а вот кеды, кроссовки и обувь в мужском стиле сочетает буквально со всем.