8 веществ, которые нормализуют уровень гормонов

Добавьте продукты, богатые этими веществами, в свой ежедневный рацион – и уровень гормонов в организме придет в норму.

Каждый месяц организм женщины готовится к беременности. Чтобы образовалась яйцеклетка, необходимо, чтобы мозг дал организму соответствующий сигнал. Однако чтобы этот сигнал беспрепятственно дошел от мозга до яичников, лучше постараться соблюдать несколько условий: есть питательную пищу, достаточно спать и снизить уровень стресса. Только при соблюдении всех этих условий организм будет работать правильно и может наступить долгожданная беременность.

В период с 30 до 50 лет тело женщины меняется, и количество женских гормонов (эстрогена и прогестерона) может быть неустойчивым. Как правило, в 50-55 лет наступает менопауза. Однако детородная функция организма не отключается за ночь. Это длительный период, который может продлиться 10-15 лет. И в течение этого времени женщина может испытывать не только физический, но и эмоциональный дискомфорт. Поэтому после 50 нормализация уровня гормонов важна ничуть не меньше, чем в 20, так как необходимо снизить влияние некоторых симптомов на женский организм.

Чем более питательной будет ваша диета, тем спокойнее вы будете воспринимать стрессовые ситуации, благодаря нормализовавшемуся уровню тех или иных гормонов. А эти 8 компонентов будут особенно полезны.

Омега-3

Жиры – один из основных питательных ресурсов, необходимых для нормализации уровня гормонов в организме. В жире содержится холестерин, который участвует в создании многих гормонов. Если вы едите мало продуктов, богатых жирами, особенно заметным становится недостаток именно женских гормонов – эстрогена и прогестерона. Поэтому лучше добавить в свою диету льняное семя, семена чиа, лосося, сельдь и скумбрию.

Протеин

Большая часть процессов, происходящих в организме, основана на протеине. Мозг, например, нуждается в определенном количестве аминокислот, чтобы создавать нейромедиаторы – активные химические вещества, которые осуществляют передачу электрохимического импульса от нервной клетки к мышечной ткани. Недостаточное количество тирозина и триптофана приводит к недостатку серотонина и дофамина, что может вызвать тревожное расстройство, проблемы со сном и беспокойство. А стресс влияет на женские гормоны. Протеином богаты мясо индейки, яйца, рыба, киноа, нут и миндальное молоко.

Магний

Магний, цинк и селен – минералы, также необходимые для образования нейромедиаторов и гормонов. Магний даже называют «антистрессовым минералом», потому что он оказывает расслабляющее действие на нервы и мускулы, а также улучшает сон и снижает стресс. Магнием богаты бобы, орехи, салат и какао.

Витамины группы B

Витамины группы B важны не только для физического, но и для эмоционального состояния. Они не производятся в организме, поэтому важно добавить их в свою диету на регулярной основе. При стрессе организм особенно нуждается в этом витамине. Алкоголь, контрацептивы, сахар, никотин и кофеин также ухудшают восприятие организмом этих витаминов, поэтому неудивительно, что практически каждый хоть раз испытывал такие негативные симптомы недостатка витаминов группы B как депрессия, беспокойство и раздражительность. Этими витаминами богато органическое мясо, моллюски, молоко, сыр, яйца и печень.

Ферментированные продукты

Кишечные бактерии позволяют организму воспринимать питательные вещества, а также играют важную роль в регуляции уровня эстрогена, обеспечивая выведение использованных гормонов из организма. Поэтому регулярно ешьте кислую капусты, оливки, маринованные огурцы, йогурт или кефир.

Витамин D

Недостаток витамина D может вызывать перепады настроения и депрессию. И если летом мы получаем это важное вещество благодаря солнцу, до зимой необходимо есть продукты, богатые витамином D: органическое мясо и яйца, жирную рыбу и грибы.

Клетчатка

Простые быстродействующие углеводы быстро превращаются в глюкозу, что вызывает повышения уровня сахара в крови. Это заставляет поджелудочную железу выделять инсулин, который нормализует уровень сахара. Инсулин же, в свою очередь, мешает эстрогену проникать в клетки, что может вызвать перепады настроения и повышенное потоотделение ночью. Поэтому быстродействующие углеводы лучше заменить на продукты с высоким содержанием клетчатки: орехи, бобы, овсяную крупу и овощи.

Противовоспалительные продукты

Воспаление – один из основных факторов многих заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, инсульт и деменцию. Оно также может вызывать дисбаланс в гормонах и нейромедиаторах. А само воспаление вызывают сахар, генетически модифицированные продукты и токсины. А против воспаления помогут лосось, сельдь, скумбрия, орехи, овощи, чеснок, куркума и имбирь.