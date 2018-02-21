8 звездных книг о красоте

«Сульве» от Люпиты Нионго
Обладательница премии «Оскар» за фильм «12 лет рабства» не так давно анонсировала выход книжки для детей. Только не надо записывать актрису в писателя для дошкольников: в сказочной истории под названием Sulwe речь пойдет о принятии своей красоты. В центре повествования девочка Сульве, которая решает изменить свой темный цвет кожи (но в конце концов она, конечно же, одумается). Правда, выхода звездного опуса придется ждать и ждать: Люпита Нионго сообщила, что выпустит произведение только в начале 2019 года.
«Блестящие и гладкие волосы, белоснежная кожа — это были стандарты красоты в моем детстве. Но теперь я знаю, что кудряшки и темная кожа — это тоже красиво. И я хочу рассказать об этом всем, особенно детям».
Goop Clean Beauty отГвинетПэлтроу
Формально советов на целую книгу набрали редакторы вебсайта Goop, основанного Гвинет Пэлтроу. А имя актрисы на обложке стоит для красоты (ну и чтобы мы о ней не забыли). Историю авторы поделили на две части: первая касается сна, питания и практик йоги, вторая — про уход за кожей и волосами.
Из минусов — книгу не перевели на русский. Хотя, может, оно и к лучшему: Goop и раньше критиковали за абсурдные (и даже откровенно вредные) советы. Другой книге, уже заявленной как полноценное творение Пэлтроу, — кулинарному томику «Сплошная польза: восхитительные и простые рецепты, которые позволят вам хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать», — повезло не больше. Читатели заявили, что артистка хочет их отравить. Так, сомнению подвергли порошкообразные смузи и совет недоваривать курицу до конца.
«Книга о теле» от Кэмерон Диаз
Кэмерон Диаз в 2014 году выпустила целое руководство о том, как понять потребности тела, чтобы сделать его привлекательнее. Успех был грандиозным: о новом творении Диаз трубили из каждого утюга, а саму историю зачитывали до дыр и простые читатели, и звездные друзья актрисы. А спустя пару лет знаменитость выпустила «Книгу о долголетии», где с высоты своих сорока с хвостиком порассуждала на тему возраста и пластики.
«Не каждый может похвалиться генами, которые ему выпали. Но ты можешь любить свое потрясающее тело, узнать его лучше, заботиться о нем. Но если ты ешь полуфабрикаты и не занимаешься спортом, то ты не живешь в том теле, которое было тебе предназначено».
«Худеем вместе с Ксенией Бородиной» от Ксении Бородиной
«Привет! Помоги похудеть!» — то и дело восклицают мои знакомые и друзья при встрече. Это вместо привычного вопроса «Как дела?» — картинно вздыхает Ксения еще в предисловии. Ты ведь тоже помнишь времена, когда диета Ксении Бородиной была популярнее косметики Кайли Дженнер? И успех был вполне заслужен, потому как телеведущая сбросила целых 22 кг. По словам Ксении, книгу пришлось написать, когда она обнаружила, что на ее уникальной диете в Сети зарабатывают другие.
«Худеем вместе» написана от первого лица, там есть и про отказ от углеводов, и про раздельное питание, и даже про отношения с мужчинами. Правда, те, кто все-таки сподобился прочесть литературное произведение от телеведущей, расстроились: звезда, по их мнению, не открыла ничего нового.
The Total ME-Tox: How to Ditch Your Diet, Move Your Body & Love Your Life отБетБерс
Аккурат к окончанию сериала «Две девицы на мели», который сделал Берс популярной, та подсуетилась и выпустила книгу о правильном питании и физических нагрузках. Как выяснилось позже, книга предназначена совсем для чайников. Ну что ж, и такие товарищи встречаются.
«Эта книга для людей, которые даже не догадываются, какая на вкус капуста и никогда не слышали о сайклинге».
Food, Health and Hapiness отОпрыУинфри
Опра Уинфри похудела со 108 до 70 кг — согласись, такое не каждый день происходит. Так что грех было не накатать книгу о правильном питании без ущерба здоровью и счастью. В частности, телеведущая поведала, что не ест рафинированные углеводы, отказывается от алкоголя и каждый день не ленится заниматься спортом.
«Я не могу принять себя, если я вешу больше 90 кг, потому что это нагрузка на сердце, это риск диабета, а эта болезнь была в моей семье. И именно эта мысль заставляет меня тренироваться и заставляет ответственно подходить к выбору блюд».
«Просто быть счастливой. Измени себя, не изменяя себе» от Кейт Хадсон
В 2016 году веселая актриса выпустила не менее жизнерадостную книгу о том, как позволять себе маленькие шалости, не страдая потом от приступов стыда. Так, к примеру, артистка никогда не откажется от кусочка пиццы, ведь это доставляет ей столько удовольствия.
«Единственное, чего у меня точно никогда не будет, — так это пищевого расстройства. Я хочу, чтобы женщины любили себя. Я так часто видела девушек, которые не чувствуют себя уверенно только потому, что не принимают себя».
«Метод ТБ12: Как добиваться успеха на протяжении всей жизни» от Тома Брэди
Известный футболист и муж Жизель Бюндхен (его знаменитая модель нашла чуть ли не сразу же после расставания с Лео ДиКаприо) в прошлом году выпустил книгу о долгосрочном фитнесе. Под последним подразумевается режим питания и тренировок, который становится образом жизни.
В книге Том рассказывает о своем типичном утре: встал в 6 утра, выпил пол-литра воды, съел любимые продукты (среди них рыба, йогурт, брюссельская капуста, сладкий картофель и стебель одуванчика, неизменно приправленные электролитами, важными для восполнения жидкости в организме).
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