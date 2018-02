8 звездных книг о красоте

Когда звездам становится скучно поучать других через интервью, они выпускают книги. Правда, не всегда их литературные опусы собирают взрыв оваций. Мы собрали самые громкие произведения за последние пять лет.

«Сульве» от Люпиты Нионго

Обладательница премии «Оскар» за фильм «12 лет рабства» не так давно анонсировала выход книжки для детей. Только не надо записывать актрису в писателя для дошкольников: в сказочной истории под названием Sulwe речь пойдет о принятии своей красоты. В центре повествования девочка Сульве, которая решает изменить свой темный цвет кожи (но в конце концов она, конечно же, одумается). Правда, выхода звездного опуса придется ждать и ждать: Люпита Нионго сообщила, что выпустит произведение только в начале 2019 года.

«Блестящие и гладкие волосы, белоснежная кожа — это были стандарты красоты в моем детстве. Но теперь я знаю, что кудряшки и темная кожа — это тоже красиво. И я хочу рассказать об этом всем, особенно детям».

Goop Clean Beauty отГвинетПэлтроу

Формально советов на целую книгу набрали редакторы вебсайта Goop, основанного Гвинет Пэлтроу. А имя актрисы на обложке стоит для красоты (ну и чтобы мы о ней не забыли). Историю авторы поделили на две части: первая касается сна, питания и практик йоги, вторая — про уход за кожей и волосами.

Из минусов — книгу не перевели на русский. Хотя, может, оно и к лучшему: Goop и раньше критиковали за абсурдные (и даже откровенно вредные) советы. Другой книге, уже заявленной как полноценное творение Пэлтроу, — кулинарному томику «Сплошная польза: восхитительные и простые рецепты, которые позволят вам хорошо выглядеть и прекрасно себя чувствовать», — повезло не больше. Читатели заявили, что артистка хочет их отравить. Так, сомнению подвергли порошкообразные смузи и совет недоваривать курицу до конца.

«Книга о теле» от Кэмерон Диаз

Кэмерон Диаз в 2014 году выпустила целое руководство о том, как понять потребности тела, чтобы сделать его привлекательнее. Успех был грандиозным: о новом творении Диаз трубили из каждого утюга, а саму историю зачитывали до дыр и простые читатели, и звездные друзья актрисы. А спустя пару лет знаменитость выпустила «Книгу о долголетии», где с высоты своих сорока с хвостиком порассуждала на тему возраста и пластики.

«Не каждый может похвалиться генами, которые ему выпали. Но ты можешь любить свое потрясающее тело, узнать его лучше, заботиться о нем. Но если ты ешь полуфабрикаты и не занимаешься спортом, то ты не живешь в том теле, которое было тебе предназначено».

«Худеем вместе с Ксенией Бородиной» от Ксении Бородиной

«Привет! Помоги похудеть!» — то и дело восклицают мои знакомые и друзья при встрече. Это вместо привычного вопроса «Как дела?» — картинно вздыхает Ксения еще в предисловии. Ты ведь тоже помнишь времена, когда диета Ксении Бородиной была популярнее косметики Кайли Дженнер? И успех был вполне заслужен, потому как телеведущая сбросила целых 22 кг. По словам Ксении, книгу пришлось написать, когда она обнаружила, что на ее уникальной диете в Сети зарабатывают другие.

«Худеем вместе» написана от первого лица, там есть и про отказ от углеводов, и про раздельное питание, и даже про отношения с мужчинами. Правда, те, кто все-таки сподобился прочесть литературное произведение от телеведущей, расстроились: звезда, по их мнению, не открыла ничего нового.

The Total ME-Tox: How to Ditch Your Diet, Move Your Body & Love Your Life отБетБерс

Аккурат к окончанию сериала «Две девицы на мели», который сделал Берс популярной, та подсуетилась и выпустила книгу о правильном питании и физических нагрузках. Как выяснилось позже, книга предназначена совсем для чайников. Ну что ж, и такие товарищи встречаются.

«Эта книга для людей, которые даже не догадываются, какая на вкус капуста и никогда не слышали о сайклинге».

Food, Health and Hapiness отОпрыУинфри

Опра Уинфри похудела со 108 до 70 кг — согласись, такое не каждый день происходит. Так что грех было не накатать книгу о правильном питании без ущерба здоровью и счастью. В частности, телеведущая поведала, что не ест рафинированные углеводы, отказывается от алкоголя и каждый день не ленится заниматься спортом.

«Я не могу принять себя, если я вешу больше 90 кг, потому что это нагрузка на сердце, это риск диабета, а эта болезнь была в моей семье. И именно эта мысль заставляет меня тренироваться и заставляет ответственно подходить к выбору блюд».

«Просто быть счастливой. Измени себя, не изменяя себе» от Кейт Хадсон

В 2016 году веселая актриса выпустила не менее жизнерадостную книгу о том, как позволять себе маленькие шалости, не страдая потом от приступов стыда. Так, к примеру, артистка никогда не откажется от кусочка пиццы, ведь это доставляет ей столько удовольствия.

«Единственное, чего у меня точно никогда не будет, — так это пищевого расстройства. Я хочу, чтобы женщины любили себя. Я так часто видела девушек, которые не чувствуют себя уверенно только потому, что не принимают себя».

«Метод ТБ12: Как добиваться успеха на протяжении всей жизни» от Тома Брэди

Известный футболист и муж Жизель Бюндхен (его знаменитая модель нашла чуть ли не сразу же после расставания с Лео ДиКаприо) в прошлом году выпустил книгу о долгосрочном фитнесе. Под последним подразумевается режим питания и тренировок, который становится образом жизни.

В книге Том рассказывает о своем типичном утре: встал в 6 утра, выпил пол-литра воды, съел любимые продукты (среди них рыба, йогурт, брюссельская капуста, сладкий картофель и стебель одуванчика, неизменно приправленные электролитами, важными для восполнения жидкости в организме).