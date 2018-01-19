872 дня и вся жизнь

75 лет назад, 18 января 1943 года, была прорвана блокада Ленинграда. Это выстраданное, долгожданное событие позволило соединить город на Неве с остальной страной и приступить к нормализации его жизни, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Через год, 27 января 1944 года, осада Ленинграда немецко–фашистскими войсками была полностью снята, враг отброшен на десятки километров, начался заключительный этап Великой Отечественной войны.

Мегаполис в кольце

Блокада Ленинграда — одно из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю мирного населения в период всей Второй мировой войны. В сентябре 41–го немецкие войска отрезали крупнейший мегаполис на северо–западе Европы от остальной страны. Город попал в окружение.

Эвакуация из Ленинграда велась. Но жители неохотно покидали свои дома. Им и в голову не приходило, что с огромным цветущим городом может что–то случиться. В поисках спасения от бедствий войны сюда приехали тысячи беженцев. К началу блокады в Ленинграде находилось около трех миллионов человек. Не во всякой современной европейской стране наберется столько жителей.

Попытки немцев захватить Ленинград не увенчались успехом.

Свидетельство генерала

На подступах к Ленинграду сражалась 8–я армия, которая с боями отходила с самого начала войны из Прибалтики. Командующий армии генерал Владимир Иванович Щербаков вспоминал, что в течение первых трех месяцев боев он не получил никакого пополнения. В сентябре 1941 года оборону Ленинграда возглавил Георгий Константинович Жуков.

Тогда в войсках уже существовал печально знаменитый приказ «Ни шагу назад!», согласно которому отступающих солдат ждал трибунал, вплоть до расстрела. А под Ленинградом, видя катастрофическое положение, Жуков отдал распоряжение, чтобы все генералы 8–й армии лично повели полки в атаку. Щербаков, вспоминая этот приказ, говорил: «Распоряжение вызвало недоумение боевых генералов. Они не боялись ни пуль, ни взрывов, но с горсткой солдат идти в штыковую на немецких автоматчиков… Я собрал всех генералов, мы обсудили создавшееся положение, распределили между собой части…»

Когда Щербаков приехал в полк, который ему предстояло вести в атаку, оказалось, что в нем всего 35 бойцов. Согласно уставу штатная численность полка Красной армии должна была составлять 3182 человека…

Тем не менее наступающих фашистов удалось остановить. Немецкий генерал и военный историк Курт Типпельскирх после войны вынужден был признать поражение в сражениях на подступах к Ленинграду.

Линия фронта под Ленинградом остановилась в 16 км от Дворцовой площади. До Кировского завода было 4 км, до Ижорского — 2 км.

Немцев остановили не только и не столько части регулярной Красной армии, сколько мобилизованные курсанты военных училищ, сошедшие на сушу моряки Балтийского флота, ополченцы. На одном только Кировском заводе из добровольцев была создана целая дивизия — 11 000 человек.

Голод…

Немцам не удалось захватить город. И они взяли его в осаду. Блокада началась 8 сентября 1941 года. Город подвергался варварским обстрелам и бомбардировкам. Следы гитлеровских снарядов заметны и сегодня. Они — в рваных отметинах на колоннах Исаакиевского собора, на фасаде храма Спаса–на–Крови, на постаменте коней Клодта на Аничковом мосту. Всего за годы блокады в Ленинграде разорвалось 148 478 снарядов. По 170 и больше каждый день! На доме № 14 на Невском проспекте сохранилась надпись: «Граждане! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ эта сторона улицы наиболее ОПАСНА».

Осада длилась 872 дня. Самым страшным испытанием стал голод.

Продовольственные карточки в Ленинграде ввели 17 июля, еще до осады. Паники это не вызвало. На складах хранились достаточные запасы. Да и нормы по карточкам были вначале высокие.

Первое снижение произошло 2 сентября. В магазинах стали заканчиваться многие товары.

Обстреливая город, германские войска особое внимание уделяли уничтожению складов с продовольствием. В тот день, когда окончательно замкнулось кольцо осады, 8 сентября, немцам удалось разбомбить одно из крупнейших в Ленинграде хранилищ — Бадаевские склады. В пожаре сгорело 3000 тонн муки и 700 тонн сахара. Многие блокадники позже вспоминали, что люди приходили на пепелище и лизали обугленные останки складов, на которых запекся сахар.

В ноябре начался настоящий голод. Число умерших от истощения превысило количество жертв от бомбардировок и артиллерийских обстрелов.

Нормы снижались и снижались. В историю вошли легендарные 125 граммов. Это была самая низкая норма выдачи хлеба в блокаду. Ее ввели 20 ноября 1941 года. С этого дня рабочие горячих цехов получали паек 375 граммов, рабочие остальных производств и инженеры — 250, служащие, иждивенцы и дети — 125 граммов.

В блокадном Ленинграде работало шесть хлебозаводов. Долгое время технологию изготовления хлеба скрывали, на документах пекарей стоял гриф «Секретно».

Основу хлеба тогда составляла ржаная мука. Но ее было меньше половины. Остальное — жмых, соевая мука, отруби, целлюлоза, обойная пыль, солод. Часто в тесто добавляли древесные опилки…

От голода в Ленинграде по официальным данным погибло 630 000 человек. Во всяком случае именно такая цифра была озвучена на Нюрнбергском процессе.

Современные ученые считают, что жертв было значительно больше. На Пискаревском, Серафимовском, Волковском, Красненьком кладбище покоятся сотни тысяч жертв блокады. На надгробные плиты общих могил 18 января — годовщину прорыва блокады — принято приносить кусочки черного хлеба, как память о тех легендарных 125 граммах.

Дорога жизни

Единственной возможностью поддерживать связь со страной у блокированного Ленинграда был путь через Ладожское озеро. Был налажен уникальный в мировой истории транспортный конвейер. Он подвергался постоянным обстрелам фашистской артиллерии, его бомбили с воздуха. Но он не останавливался ни на день.

Зимой с конца ноября до 20–х чисел апреля днем и ночью по льду шли машины, доставляя в город хлеб, боеприпасы, горючее. В обратном направлении везли горожан и раненых. За годы блокады по этой трассе, названной символично Дорогой жизни, перевезены миллионы тонн грузов и эвакуированы более 1 200 000 ленинградцев.

Наперекор блокаде в Ленинграде работали заводы и фабрики. Здесь создавали танки и боевые корабли, пушки и снаряды. Даже на косметической фабрике в первые дни блокады наладили производство самодельных гранат в коробочках из–под пудры.

Ученые в условиях блокады сделали множество открытий мирового уровня. Под осажденным городом приняла боевое крещение первая в мире радиолокационная установка по обнаружению самолетов противника. Простой прибор прогибограф позволил впервые в мире рассчитывать прочность замерших поверхностей до такой степени точности, что по хрупкому льду Дороги жизни перевозили пушки, тракторы и даже тяжелые танки весом более 40 тонн.

Ленинградский метроном

Все дни блокады, поддерживая защитников, ни на минуту не умолкал радиоэфир. Когда не велись передачи, стучал метроном. Он одновременно подавал сигналы: быстрый темп означал воздушную тревогу, медленный темп — отбой. Каждый день выходили газеты — «Ленинградская правда», «Смена», «На страже Родины». Только однажды, 25 января 1942 года, когда бомба попала в типографию, номер «Ленинградской правды» не был напечатан.

Работали кинотеатры, театры и филармония. 9 августа 1942 года в Ленинградской филармонии прозвучала Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича, вторую часть которой композитор написал в блокадном городе. С блокады ведет свою историю Театр имени Комиссаржевской, открывшийся 18 октября 1942 года. В Кронштадте в Доме офицеров в дни блокады с успехом прошел дебют школьницы Галины Ивановой. Она, боец отряда ПВО, днем во время налетов фашистской авиации дежурила на крышах. А вечерами принимала участие в концертах для моряков–балтийцев. Пройдет немного времени, и ее сопрано покорит весь мир. А мы будет знать ее уже как Галину Вишневскую.

Раньше паспорта

«Нам в 43–м выдали медали и только в 45–м — паспорта», — эти знаменитые строки принадлежат Юрию Воронову, одному из тех, кто в блокадном Ленинграде очень быстро шагнул из детства во взрослую жизнь. Ему одному из первых вручили в 1943 году, совсем как в стихотворении, медаль «За оборону Ленинграда».

Эта медаль для многих наших соотечественников является самой ценной наградой, гораздо более значимой, чем другие высокие звания и ордена.

Медаль «За оборону Ленинграда» — свидетельство того, что ее обладатель не просто провел какое–то время в осажденном городе, а жил в нем, боролся, испытав голод и все невзгоды того тяжелого времени.

Медаль была учреждена 22 декабря 1942 года — в дни, когда еще продолжалась блокада. То есть задолго до того, как была снята вражеская осада. Было очевидно, что фашистам не только никогда не удастся захватить Ленинград, но и то, что их кольцо в скором времени будет разорвано. Так оно и случилось.

Блокаду советские войска прорвали 18 января 1943 года. Полностью вражескую осаду удалось снять в январе 1944 года.

До конца войны медали было удостоено около 600 000 блокадников.

Цифры, факты… Какие–то из них хорошо известны. Иные только недавно стали достоянием широкой общественности. Но за всеми ними стоит подвиг — одного человека или сразу многих людей. И нужно сделать так, чтобы имена этих героев были известны всем.

Анатолий АГРАФЕНИН,

писатель (Санкт–Петербург),

специально для газеты «СЕГОДНЯ».