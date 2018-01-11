9 лучших модных сочетаний с желтым цветом для зимы

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Люблю!
18:55 11.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Кажется, что ни розовый, ни голубой, ни любой пастельный оттенок не связан с летом и теплом так, как желтый. Это не самый популярный цвет в зимнее время года, но если ты совсем истосковалась по теплу и солнцу, попробуй добавить его в свой гардероб. С какими цветами его можно сочетать даже в холода — в нашей статье.

 

@brittanybathgate

 

Может ли водолазка желтого цвета быть полноценной героиней базового гардероба? Еще как, если соблюсти два условия. Во-первых, избегай «агрессивных» оттенков: кислотный, канареечный желтый имеют полное право на существование, но такие цвета не наденешь с первыми попавшимися под руку джинсами. Во-вторых, выбирай свободный крой. Кстати, цвет тут роли не играет: обтягивающие тонкие водолазки смотрятся хорошо разве что на Белле Хадид или Кендал.

 

 

 @alyssainthecity

 

Очень красиво желтый цвет сочетается с пастелью. Бледно-розовый или голубой и желтый — практически классика, а нам особенно нравится комбо из объемной желтой шапки и свитера мятного оттенка. С пальто или шубой из экомеха, кстати, тоже будет круто.

 

 

@blancamiro

 

Кажется, что ни один осенне-зимний показ не обходится без тартана. Самое популярное цветовое сочетание — это, конечно же, красный, черный и иногда темно-зеленый, но если ты ищешь небанальный вариант, то тебе должна прийтись по душе клетчатая миди-юбка желтого цвета.

 

В компании с черным свитером (или водолазкой), однотонной рубашкой, сапогами или армейскими ботинками на шнуровке такая вещь будет смотреться очень стильно в любой обстановке.

 

 

@mollyblutstein

 

Лучше тартана могут быть только клетчатые брюки. В идеале они должны быть широкими, чуть укороченными и сделанными из шерсти. Небольшие желтые вкрапления точно оживят образ, выдержанный преимущественно в темных тонах. Впрочем, с пуховиком такие подружить будет непросто, а вот с однотонным пальто или дубленкой — запросто.

 

 

@lenalademann

 

Если ты очень хочешь примерить желтый, но не знаешь, с чем совместить этот цвет, попробуй скомбинировать его с денимом. Джинса любого оттенка и желтый созданы друг для друга! Высший пилотаж: джинсы с лампасами и другими вставками желтого цвета.

 

 

@tamumcpherson

 

До легкомысленных коротких платьев на тонких бретелях еще зимовать и зимовать, а вот модели длины макси, да еще и с длинными рукавами запросто можно носить хоть каждый день с пальто. Желтый — очень благодатная почва для разных экспериментов. Например, Таму Макферсон носит закрытое и даже немного строгое платье с сапогами-носками.

 

 

 @devonleecarlson

 

Когда становится совсем невыносимо от количества серого и черного вокруг, а солнце появляется разве что в Instagram, где друзья выкладывают фотографии с пляжей и морей, на помощь приходит мода. Яркие брюки и сумка желтого цвета, фиолетовый свитер с подсолнухом и черные ботинки точно помогут если и не избавиться от зимней хандры, то облегчить страдания.

 

 

@joannatotolici

 

Не стоит списывать со счетов и аксессуары. Маленькое яркое пятно вроде сережек-лимонов может здорово освежить даже серую водолазку и пуховик или бомбер. Интегрировать такие детали практически в любой образ очень просто, а радовать тебя они будут при любом взгляде на свое отражение.

 

 

@streetstyled

 

При желании желтый можно легко комбинировать и с очень яркими цветами, например, с красными и при этом не выглядеть как светофор. В идеале, если цветовое сочетание присутствует на одном предмете: свитере, пальто, пуховике. А вот разделять дуэт на красный верх и желтый низ точно не стоит.

 

 

 

lady.mail.ru / Фото
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Инна Авина
10.01.2018

Спасибо! 

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