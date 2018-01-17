9 трендов в мире фитнеса, которые вышли из моды

Оказывается, в мире спорта есть свои тренды, и это касается не только кроссовок и легинсов, но и видов фитнеса, которыми заниматься модно или нет. Мы собрали 9 занятий, выкладывать фотографии с которых в Instagram — настоящий моветон (ну по крайней мере на Западе).

Сон в фитнес-зале

Такую хитрость придумали в британских David Lloyd Clubs. Napercise — занятия для тех, кто не смог проснуться, но все же дошел до спортзала каким-то магическим образом. Занятие длится 15 минут (какая-нибудь легкая и расслабляющая растяжка), а после — еще 45 минут ты спишь в окружении незнакомых, но таких же ленивых спортсменов.

Инвентарь: кровать, одеяло и маска для глаз — все это предоставляет фитнес-клуб.

Мы твердо уверены, что поспать можно в отеле или дома, а вот спортзал нужно использовать по прямому назначению (или для знакомств).

Функциональные тренировки

Нет, тренировки вообще — это отлично, просто некоторые тренеры (особенно самоучки) запихивают в эти самые функционалки все подряд, например, стойку на шаткой поверхности в присяде с гантелями в руках. Серьезно? Такие движения ты вряд ли когда-то применишь в реальной жизни, не нужно испытывать свое тело на прочность в тех областях, а которых оно и не должно гнуться и сопротивляться. Попробуй вместо этого старомодную силовую тренировку, где баланс нужно соблюдать лишь в одной — горизонтальной плоскости.

Пивная йога

Несмотря на то что на занятиях используют только безалкогольный вид напитка, зожники всего мира не принимают эти воркауты всерьез.

Давайте уж не хитрить, спортзал — единственное alcohol-free место в нашем мире (не считая детских поликлиник), пусть оно таким и остается — оазисом заботы о теле, духе и здоровье. Тем более что даже безалкогольное пиво — это все равно взрыв калорий и углеводов.

Волшебные вибрации

Если ты думала, что магические вибротренажеры остались далеко в 90-х, то продолжай. Но если ты попадала на занятия с виброаксессуарами (вроде гантели, которую нужно качать в руках как шейкер, про них еще в «Южном парке» шутили) — забудь про них как про страшный сон. Лучше купи себе утяжелители или коврик для йоги на эти деньги.

Фитнес-марафоны в соцсетях

Круто, что люди поддерживают друг друга в такой непростой период, но не круто, что, глядя на чужие результаты, ты думаешь, что должна смочь так же. Поверь, все люди разные, и если ты можешь присесть 100 раз подряд, не факт, что любой сможет за тобой повторить. Не исключено, что во время такого изнурительного марафона, твой неподготовленный организм держится из последних сил на ногах только под честное слово, что все скоро закончится.

Тренировки, чтобы похвастаться перед единомышленниками

К сожалению, приложения для смартфона с лентой (как на Facebook) для похвастушек перед другими спортсменами, стремительно выходят из фитнес-моды. Безжалостный мир спорта диктует свои правила: мотивация худеющих — дело рук самих худеющих.

Голые тренировки

Заявка на тренд пришла из Великобритании (похоже, там трудятся не только ученые, которые выдают по 100 ненужных исследований в неделю, но и фитнес-активисты, которые придумывают самые нелепые способы занятий спортом). Персональный тренер Хелен Смит придумала «голые классы» для тех, кому 33—70 лет (видимо, по ее мнению, они уже все повидали в своей жизни). Занятия включают в себя прыжки, отжимания, командную работу и упражнения в паре. Мы не уверены, что вид чужого обнаженного тела способен зажечь в тебе тягу к спорту.

Поиск компании для занятий спортом в Tinder

Хватит прикрываться благими целями, используй приложение для знакомств по назначению, да и тренажерный зал тоже. Вместо того чтобы болтать с новым знакомым — а этот разговор может затянуться надолго, — сделай скорее свой воркаут и иди смело гулять и наслаждаться новой подтянутой и спортивной жизнью.

Использование друга в качестве гири

Круто, что у тебя есть такая же повернутая на спорте подруга, но все же не стоит использовать ее как гантель или гирю. Во-первых, скорее всего, ты не сможешь сбалансированно разместить ее у себя на плечах, чтобы нагрузка распределялась равномерно, а во-вторых, это просто опасно для жизни вас обеих. О’кей, держитесь за руки, приседая, чтобы не потерять баланс, но не переходите границы разумного.