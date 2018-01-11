95-летнего комикса-автора обвиняют в сексуальных домогательствах(1)

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09:55 11.01.2018
Кино / Актеры

В скором времени фильмы киновселенной Marvel могут остаться без камео Стэна Ли: 95-летнего комикса-автора обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к молодым медсёстрам, сообщают Daily Mail.

Как утверждают медицинские работники, Ли неоднократно приставал к девушкам, хватал за различные части тела и требовал заняться с ним оральным сексом в душе, а также разгуливал в их присутствии по своему лос-анджелесскому особняку совершенно голым. Представители Стэна категорически отвергли все обвинения, назвав их «лживыми и отвратительными».

 

Между тем источник издания, близкий к Ли, заявил, что тот действительно любит распускать руки и часто приставал к сиделкам, не особо переживая о мнении окружающих. По словам инсайдера, поводом для скандала стали публичные заявления владелицы компании, предоставлявшей сценаристу медицинские услуги на дому, которая ранее работала со Стэном и сама стала свидетельницей его неподобающего поведения.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 10:04 11:01:2018

100% atbalstu

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Мнение
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