В скором времени фильмы киновселенной Marvel могут остаться без камео Стэна Ли: 95-летнего комикса-автора обвиняют в сексуальных домогательствах по отношению к молодым медсёстрам, сообщают Daily Mail.

Как утверждают медицинские работники, Ли неоднократно приставал к девушкам, хватал за различные части тела и требовал заняться с ним оральным сексом в душе, а также разгуливал в их присутствии по своему лос-анджелесскому особняку совершенно голым. Представители Стэна категорически отвергли все обвинения, назвав их «лживыми и отвратительными».

Между тем источник издания, близкий к Ли, заявил, что тот действительно любит распускать руки и часто приставал к сиделкам, не особо переживая о мнении окружающих. По словам инсайдера, поводом для скандала стали публичные заявления владелицы компании, предоставлявшей сценаристу медицинские услуги на дому, которая ранее работала со Стэном и сама стала свидетельницей его неподобающего поведения.