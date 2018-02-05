Вместе весело шагать по просторам. А делить шесть миллиардов евро получается грустно и склочно.

Деньги портят не только людей, но и государства. Как только проект пан–балтийской железной дороги «Рэйл–Балтика» докатился до дележа миллиардов, на рельсах случилась мини–революция. Сколоченная наспех литовско–эстонская коалиция атаковала и свергла с трона представителя Латвии.

Очередной балтийский раздрай уже не удивляет. Из масштабных примеров солидарности Латвии, Литвы и Эстонии можно вспомнить разве что Балтийский путь — это когда на закате СССР около двух миллионов человек взялись за руки и организовали живую цепь.

Интересно, что та акция произошла в рабочий день — в среду. Сегодня такую грандиозную цепочку уже не построишь. Во–первых, при капитализме бросить работу и выйти на дорогу гораздо опаснее, чем при социализме: ничего идеологического, только бизнес. Во–вторых, с 1989 года три освобожденные республики восточной Прибалтики потеряли как раз два миллиона человек. Стоять в цепочке уже некому.

История повторяется в виде фарса. Спустя три десятилетия всенародная акция трансформировалась в Балтийскую парламентскую ассамблею. Вместо народа солидаризировались его слуги: по 20 депутатов от каждой страны ездят друг к другу в гости, чтобы откушать кофею, поддержать западные ценности и поругаться на Москву.

Выше дармовой чашки кофе уровень солидарности не поднимается. Литовская АЭС, которую собирались строить совместно с Латвией и Эстонией, приказала долго жить, так и не родившись. Судьбу мирного атома повторили и совместные военные закупки. В строю бронетехники трех армий стоят не похожие друг на друга бронетранспортеры и гаубицы.

Жертвой местечкового сепаратизма пал и совместный СПГ–терминал. В итоге Литва рискнула назло Газпрому купить плавучую бочку с газом, чтобы торговать им с Латвией и Эстонией. Но тут выяснилось, что оставаться в зависимости от Газпрома и спокойнее, и выгоднее. Что теперь делать с клайпедским терминалом — непонятно. И утопить жалко, и держать на плаву накладно.

Чуть ли не последнее, что еще крепит балтийское единство — это Россия. Для антироссийского единства не нужны ни народ, ни миллиарды. Вполне достаточно русофобии, объединяющей часть министров и депутатов.

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».