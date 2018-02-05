Между странами Балтии пробежала черная рельса (4)

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газета Сегодня
15:00 05.02.2018
газета Сегодня / Свой взгляд

Вместе весело шагать по просторам. А делить шесть миллиардов евро получается грустно и склочно.

Деньги портят не только людей, но и государства. Как только проект пан–балтийской железной дороги «Рэйл–Балтика» докатился до дележа миллиардов, на рельсах случилась мини–революция. Сколоченная наспех литовско–эстонская коалиция атаковала и свергла с трона представителя Латвии

 

Очередной балтийский раздрай уже не удивляет. Из масштабных примеров солидарности Латвии, Литвы и Эстонии можно вспомнить разве что Балтийский путь — это когда на закате СССР около двух миллионов человек взялись за руки и организовали живую цепь. 

 

Интересно, что та акция произошла в рабочий день — в среду. Сегодня такую грандиозную цепочку уже не построишь. Во–первых, при капитализме бросить работу и выйти на дорогу гораздо опаснее, чем при социализме: ничего идеологического, только бизнес. Во–вторых, с 1989 года три освобожденные республики восточной Прибалтики потеряли как раз два миллиона человек. Стоять в цепочке уже некому. 

 

История повторяется в виде фарса. Спустя три десятилетия всенародная акция трансформировалась в Балтийскую парламентскую ассамблею. Вместо народа солидаризировались его слуги: по 20 депутатов от каждой страны ездят друг к другу в гости, чтобы откушать кофею, поддержать западные ценности и поругаться на Москву. 

 

Выше дармовой чашки кофе уровень солидарности не поднимается. Литовская АЭС, которую собирались строить совместно с Латвией и Эстонией, приказала долго жить, так и не родившись. Судьбу мирного атома повторили и совместные военные закупки. В строю бронетехники трех армий стоят не похожие друг на друга бронетранспортеры и гаубицы. 

 

Жертвой местечкового сепаратизма пал и совместный СПГ–терминал. В итоге Литва рискнула назло Газпрому купить плавучую бочку с газом, чтобы торговать им с Латвией и Эстонией. Но тут выяснилось, что оставаться в зависимости от Газпрома и спокойнее, и выгоднее. Что теперь делать с клайпедским терминалом — непонятно. И утопить жалко, и держать на плаву накладно. 

 

Чуть ли не последнее, что еще крепит балтийское единство — это Россия. Для антироссийского единства не нужны ни народ, ни миллиарды. Вполне достаточно русофобии, объединяющей часть министров и депутатов.

 

Андрей ШВЕДОВ, 

главный редактор 

газеты «СЕГОДНЯ». 

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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123 15:06 05:02:2018

Пробежала черная рельса и стукнула по башке белой шпалой.

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жора 16:05 05:02:2018

Браво Шведов! Коротко и по делу! Лебедь, рак да щука, а не единая Балтия.
Как в 1940 году. Нет чтобы обьединиться, так сдались по одному.

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1 16:14 05:02:2018

ебалтия

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Imanta5 16:30 05:02:2018

Дружба дружбой , а табачок врозь! А с Россией дружить надо - для общего блага!

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии 

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